Больше не директор: Владислав Романов исчез и из руководства ТФОМС

В учредительные документы территориального фонда ОМС внесены изменения. Они отображены в Seldon.Basis. Согласно этим данным, объявленный в розыск Владислав Романов прекратил свое существование в качестве директора ТФОМС.
По информации Seldon.Basis, с 19 января Владислав Романов больше не входит в состав органов управления в должности директор. Этим же числом датировано назначение исполняющим обязанности директора ТФОМС Наталии Трошкиной.
Ранее сообщалось, что глава территориального фонда ОМС Владислав Романов официально объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.
В базе сообщается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене.
Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей. Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в Госуслугах появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали.
Совладельцами ТФОМС, согласно Seldon.Basis, являются администрация Самарской области и Самарская губернская дума.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.