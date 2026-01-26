Больше не директор: Владислав Романов исчез и из руководства ТФОМС

В учредительные документы территориального фонда ОМС внесены изменения. Они отображены в Seldon.Basis. Согласно этим данным, объявленный в розыск Владислав Романов прекратил свое существование в качестве директора ТФОМС.

По информации Seldon.Basis, с 19 января Владислав Романов больше не входит в состав органов управления в должности директор. Этим же числом датировано назначение исполняющим обязанности директора ТФОМС Наталии Трошкиной.

Ранее сообщалось, что глава территориального фонда ОМС Владислав Романов официально объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.

В базе сообщается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках. Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене.

Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей. Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в Госуслугах появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали.

Совладельцами ТФОМС, согласно Seldon.Basis, являются администрация Самарской области и Самарская губернская дума.