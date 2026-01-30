В Самаре на 650 тысяч оштрафовали работодателя, который устроил иностранцев без документов

В Самаре к административной ответственности привлекли работодателя, устроившего мигрантов без документов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе рейда сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявили признаки грубого нарушения законодательства: одно из юридических лиц незаконно трудоустроило двух иностранных граждан без необходимых разрешительных документов.

В отношении компании-нарушителя провели внеплановую документарную проверку. Выяснилось, что работодатель не соблюдал требования миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.

На юрлицо составили административные протоколы за правонарушения по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства" и назначили штраф в 650 тыс. рублей.