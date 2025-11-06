Бесценные эмоции: 8 вариантов потратить 100 рублей с пользой и удовольствием

Осенью хочется делать свою жизнь уютнее: гулять по красивым местам, есть вкусную еду и устраивать себе пусть и небольшие, но развлечения. Вопреки убеждениям, это не всегда требует больших денег. Мы собрали 8 примеров того, как всего за сто рублей (и даже меньше) можно сделать свои будни чуточку ярче.

Найти самый живописный трамвайный маршрут. В большинстве городов билет туда и обратно обойдется меньше чем в 100 рублей. За окнами парки сменяют старинные улочки, колеса стучат почти как в поезде. Это не просто поездка по городу, который открываешь для себя по-новому, а мини-путешествие — главное не забыть наушники или книгу. А еще здесь работает правило кинотеатра: места на задней площадке — самые интересные.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Попытать удачу и купить лотерейный билет. Даже если вам не повезет — не расстраивайтесь (и не скупайте билеты оптом). Главное — разрешить неожиданным событиям случаться в вашей жизни, и это обязательно произойдет. Пусть и не сегодня. Большая часть билетов стоят примерно по 100 рублей, но бывают и дешевле.

Заглянуть в букинистический магазин. Может быть, книгу иногда и оценивают по обложке, но важнее то, что внутри. Издания в таких местах можно купить буквально за 100 рублей, за которые вы получаете возможность прикоснуться к классике и получить новые знания.

Купить недорогой альбом и простой карандаш, чтобы устроить день скетчей. Развивает насмотренность, прокачивает скилл художника и подходит абсолютно всем. Минусов не обнаружено! Запечатлейте любимые места на бумаге так, как видите их именно вы. Всего сотня — а вы будто посетили сеанс арт-терапии!

Заказать стакан чая вместо кофе. Кажется, мы стали забывать, что черный байховый бодрит не хуже капучино. А еще он также греет осенью и стоит дешевле кофе — около 100 рублей за чашку в недорогих кофейнях. Для более уютных прогулок попробуйте чай с медом и корицей, а если нужно выдохнуть и заземлиться — с мятой или чабрецом.

Сделать пожертвование в приют. На 100 рублей те, кто заботятся о бездомных животных, могут купить упаковку корма или наполнителя, либо приобрести моющие средства для уборки в помещениях. Сделайте эти небольшие, но такие важные вклады своей ежемесячной традицией — вы увидите, насколько ценными они могут быть для зооприютов.

Обзавестись недорогим блокнотом для постановки целей на следующий год. Подумайте, что вы хотели бы изменить в обозримом будущем? Какие у вас есть планы и цели? Запишите, определите сроки и не убирайте блокнот далеко — в конце 2026 года можно будет устроить подведение итогов.

Подключить подписку MiXX от Т2 и платить всего 99 рублей в месяц. Внутри будет только то, что нужно именно вам — Яндекс Плюс, Wink, VK Музыка, Ozon Premium или другие сервисы на ваш выбор. Получите месяц пробной подписки, после чего стоимость составит 99 рублей в месяц вплоть до 14 января. Важный бонус — значительная часть приложений подписки доступны даже при вынужденных ограничениях интернета, так как входят в "белый список" сайтов. Это значит, что вы всегда сможете включить любимый плейлист, устроить онлайн-шопинг или скоротать время за просмотром нашумевшего сериала. И все это — меньше чем за 100 рублей в месяц!