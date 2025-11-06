16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Всероссийская федерация фиджитал спорта заключила стратегические соглашения с флагманами отечественного спорта Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре На форуме в Самаре Михаил Дегтярев рассказал, как российские атлеты возвращаются в мировой спорт Осенний фестиваль ГТО пройдет во время Самарского полумарафона "В беге мы едины" Министр спорта России на форуме в Самаре "взвесил" Кубок Гагарина

Спорт

Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инновационный фиджитал-турнир "Кубок Победы. Волга" проходит в эти дни в Самаре в рамках XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" на площадке крытого футбольного манежа "Солидарность. Самара Арена". Турнир организован всероссийской федерацией фиджитал спорта при поддержке правительства Самарской области, Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" и фонда "Защитники Отечества".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Главная цель масштабного проекта — продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.

Для проведения "Кубка Победы. Волга" было разработано уникальное программное обеспечение, а в нескольких дисциплинах использовался спортивный инвентарь российского производства.
В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции, в том числе из Самарской области. Среди них — участники программы "Школа героев", которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев". По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира.

"Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Мы соревновались в разных номинациях: это и динамичные фиджитал-гонки, и многогранный фиджитал-пентатлон, и, конечно, проверка стратегического мышления в боевой тактике. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, — отметил помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы "Школы героев" и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. — А особенно волнительно было получать заслуженный Кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона — это невероятное признание и мощнейший стимул. Этот день — еще одно подтверждение огромного значения адаптивного спорта. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла. Адаптивный спорт есть и будет, и это крайне важно для каждого, кто вернулся и строит свою новую жизнь".

Сегодня фиджитал спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30