Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре

Инновационный фиджитал-турнир "Кубок Победы. Волга" проходит в эти дни в Самаре в рамках XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" на площадке крытого футбольного манежа "Солидарность. Самара Арена". Турнир организован всероссийской федерацией фиджитал спорта при поддержке правительства Самарской области, Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" и фонда "Защитники Отечества".

Главная цель масштабного проекта — продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.

Для проведения "Кубка Победы. Волга" было разработано уникальное программное обеспечение, а в нескольких дисциплинах использовался спортивный инвентарь российского производства.

В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции, в том числе из Самарской области. Среди них — участники программы "Школа героев", которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев". По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира.

"Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Мы соревновались в разных номинациях: это и динамичные фиджитал-гонки, и многогранный фиджитал-пентатлон, и, конечно, проверка стратегического мышления в боевой тактике. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, — отметил помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы "Школы героев" и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. — А особенно волнительно было получать заслуженный Кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона — это невероятное признание и мощнейший стимул. Этот день — еще одно подтверждение огромного значения адаптивного спорта. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла. Адаптивный спорт есть и будет, и это крайне важно для каждого, кто вернулся и строит свою новую жизнь".

Сегодня фиджитал спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.