До завершения проходки тоннеля станции метро "Театральная" осталось 60 м

В Самаре раньше срока завершают работы по проходке тоннеля будущей станции метро "Театральная".
Тоннелепроходческий механизированный комплекс уже прошел под землей 1526 из 1586 м будущего левого перегонного тоннеля, а правый тоннель был готов еще весной 2025 года. Параллельно специалисты монтируют тоннельные обделки: осталось смонтировать 43 из 1133 колец станции метро.
Высокие темпы работ позволяют метростроевцам завершить проходку тоннеля в ноябре, опередив первоначальный график, который был рассчитан до конца года. Потом строители начнут прокладывать пути и коммуникации, затем соберут основу станции и установят все инженерные системы. Также проведут отделочные работы и благоустройство окружающей территории. Завершение строительства станции метро "Театральная" планируется в 2027 году.
Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Проект связан с масштабной транспортной программой "Безымянка: новое дыхание", которая создает новые возможности для городской мобильности и улучшает транспортную инфраструктуру.
"Станция "Театральная" — один из самых значимых и сложных проектов города. Губернатор Вячеслав Федорищев лично инспектировал объект и отметил высокий темп работ. Мы преодолеваем все трудности и движемся к завершению проходки тоннеля в срок. Этот проект меняет транспортную карту Самары и создает комфорт для тысяч жителей города", — говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.
11 станции метро — "Театральная" в Самаре расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Она станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия "Театральная" соединит центр города с отдаленными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут.
