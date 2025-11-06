Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале "После Фишера. Инквизитор" (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

"После Фишера. Инквизитор" стал продолжением популярной франшизы и вошел в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Балет", "Москва слезам не верит. Всё только начинается" и другие). За производство сериала отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком выступает Ольга Френкель.

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Александр Петров, актер:

"Я рад и горд быть частью вселенной "Фишера". Мне всегда нравились такие детективные сериалы. Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее. Это и есть одна из задач профессии, она всегда связана с вызовами. Сегодня есть возможности для того, чтобы создавать ответвления, вселенные и, чтобы, грубо говоря, практически с нуля зрители влюблялись в новых персонажей, могли погрузиться в их историю, жили с ними, следили за ними и каждую неделю с нетерпением ждали очередную серию".

"Фишер" вышел в феврале 2023 года и стал самым популярным оригинальным сериалом Wink на тот период. Первый сезон "Фишера" недавно победил на итальянском фестивале Onirica Film Festival в номинации "Лучший сериал". Продолжение "Фишер. Затмение" стартовало в мае 2025 года, по итогам третьего квартала проект стал самым популярным российским сериалом (по данным индекса "Кинопоиск Pro").