Спорт

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов выступили на первом открытом уроке по фиджитал спорту

САМАРА. НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На XIII международном форуме "Россия — спортивная держава" прошел открытый урок "Фиджитал спорт: будущее, которое наступило сегодня". Его посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта

Мероприятие организовано всероссийской федерацией фиджитал спорта совместно с министерством просвещения РФ и направлено на всестороннее вовлечение детей и молодежи в систематические занятия инновационным видом спорта. В роли преподавателя выступил Никита Нагорный, президент федерации, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

"В 2024 году наш президент Владимир Владимирович Путин подарил всему миру ранее не существовавший спортивный формат. Новое фиджитал-движение, которое сейчас развивается независимо от всех, стало международным и объединило уже 120 стран. Это сочетание физического, традиционного и современного цифрового спорта. Чтобы быть успешным, нужно развиваться и в виртуальном мире, и в физическом. Это как раз главный смысл", — рассказал вице-премьер.

Он напомнил, что уже в декабре пройдут вторые "Игры будущего" в Абу-Даби.

На уроке присутствовали ученики 8–9-х классов самарских школ и дети из российских регионов в онлайн-формате. Фиджитал спорт объединяет физическую активность и цифровые технологии.

Открытый урок, посвященный фиджитал спорту, прошел в интерактивном режиме. Были представлены основные принципы фиджитал спорта, его дисциплины, а также новые форматы спортивной инфраструктуры. Учащиеся узнали, как современные технологии могут дополнять и усиливать физическую подготовку, развивать стратегическое мышление и командную работу, а также поучаствовали в интеллектуальной викторине.

"Совмещение реального спорта и компьютерных игр позволит школьникам проявить себя и приобщиться к массовому спорту. Фиджитал спорт — одно из направлений, которое мы предлагаем включить в программу физической культуры. И нам важно учесть мнение молодежи: как сделать фиджитал-уроки полезными и интересными, чтобы как можно больше школьников присоединялось к этому спортивному направлению", — обратился к учащимся Сергей Кравцов.

На уроке ребята узнали о фиджитал-спорте, попробовали свои силы в некоторых его элементах.

"Сегодня мы не просто провели урок — мы открыли двери в будущее для тысяч российских школьников. Наша цель — показать детям и молодежи, что спорт может быть невероятно увлекательным, современным и технологичным. "Фиджитал спорт: будущее, которое наступило сегодня" — это реальность, которую мы строим вместе. Мы хотим, чтобы дети воспринимали цифровую среду не только как досуг. Внедряя такие уроки, мы не только привлекаем молодежь к систематическим занятиям физкультурой, но и формируем поколение, которое будет обладать универсальными навыками для успеха в реальном и виртуальном мире", — сказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Федерация фиджитал-спорта продолжит проведение открытых уроков и фестивалей в регионах России, расширяя географию вовлеченности в функционально-цифровой спорт.               

Экспозиция XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" собрала результаты работы всей спортивной отрасли страны, новейшие разработки, направленные на развитие инновационных видов спорта, и отразила в себе историю достижений российских спортсменов.

Фиджитал спорт зародился в России и объединяет два вида соревновательной активности — физическую и цифровую (происходит от слияния слов physics и digital). Проведение в 2024 году в Казани "Игр Будущего" показало огромную заинтересованность к фиджитал во всем мире. В турнире приняли участие несколько тысяч спортсменов более чем из 100 стран, соревнования прошли по 21 дисциплине.
В 2024 году была принята концепция развития фиджитал движения в России до 2030 года. Всероссийская федерация фиджитал спорта объединяет более 20 тысяч спортсменов, около 50 аккредитованных региональных федераций и 14 специализированных фиджитал центров от Дальнего Востока до центральной России.

