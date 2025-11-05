В Самаре камерунской футболистке ЦСКА вручили российский паспорт

Торжественная церемония состоялась на полях международного форума "Россия - спортивная держава"

Нападающая женской футбольной команды Габриэль Абути-Ангене из Камеруна получила гражданство России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Паспорт спортсменке вручили в торжественной обстановке 5 ноября на стенде Минспорта России в выставочном павильоне форума "Россия-спортивная держава", который проходит в Самаре 5–7 ноября.

Габриэль Абуди-Ангине 36 лет, она выступает за женские футбольные клубы России с 2012 года. С 2017-го — играет в ЦСКА. За это время Габриэль стала самым ценным игроком команды, забив за клуб 67 голов.

Также является членом сборной команды Камеруна.