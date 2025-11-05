В Самаре камерунской футболистке ЦСКА вручили российский паспорт

Торжественная церемония состоялась на полях международного форума "Россия - спортивная держава"
Нападающая женской футбольной команды Габриэль Абути-Ангене из Камеруна получила гражданство России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Паспорт спортсменке вручили в торжественной обстановке 5 ноября на стенде Минспорта России в выставочном павильоне форума "Россия-спортивная держава", который проходит в Самаре 5–7 ноября.
Габриэль Абуди-Ангине 36 лет, она выступает за женские футбольные клубы России с 2012 года. С 2017-го — играет в ЦСКА. За это время Габриэль стала самым ценным игроком команды, забив за клуб 67 голов.
Также является членом сборной команды Камеруна.
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.