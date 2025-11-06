16+
Министр спорта России на форуме в Самаре "взвесил" Кубок Гагарина

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Завершая осмотр выставочной экспозиции форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев посетили стенд Континентальной хоккейной лиги.

Здесь внимание топ-чиновников привлек массивный Кубок Гагарина. Этот трофей вручают команде-победителю КХЛ. Кубок весит 19 кг. Он выполнен из серебра 925 пробы и покрыт позолотой.
На кубок нанесены маленькие шайбы, на которых выгравированы названия клубов, выигравших КХЛ в разные сезоны.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев воспользовались случаем и подняли кубок.

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

