Министр спорта России на форуме в Самаре "взвесил" Кубок Гагарина

Завершая осмотр выставочной экспозиции форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев посетили стенд Континентальной хоккейной лиги.
Здесь внимание топ-чиновников привлек массивный Кубок Гагарина. Этот трофей вручают команде-победителю КХЛ. Кубок весит 19 кг. Он выполнен из серебра 925 пробы и покрыт позолотой.
На кубок нанесены маленькие шайбы, на которых выгравированы названия клубов, выигравших КХЛ в разные сезоны.
Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев воспользовались случаем и подняли кубок.
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.