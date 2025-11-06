Министр спорта России на форуме в Самаре "взвесил" Кубок Гагарина

Завершая осмотр выставочной экспозиции форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев посетили стенд Континентальной хоккейной лиги.

Здесь внимание топ-чиновников привлек массивный Кубок Гагарина. Этот трофей вручают команде-победителю КХЛ. Кубок весит 19 кг. Он выполнен из серебра 925 пробы и покрыт позолотой.

На кубок нанесены маленькие шайбы, на которых выгравированы названия клубов, выигравших КХЛ в разные сезоны.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев воспользовались случаем и подняли кубок.