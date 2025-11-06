16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов Банки усиливают борьбу за зарплатных клиентов с помощью геймификации Клиенты ВТБ могут позвонить в поддержку банка даже без мобильной связи Цифровая поддержка: ВТБ упростил связь с банком при отсутствии мобильного интернета НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка

Банки Финансы

ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ расширяет бонусную систему для зарплатных клиентов. Теперь каждый квартал можно будет получать выгоду от привычных зарплатных начислений: от повышенного кешбэка до промокодов в популярных магазинах и сервисах.

Новая механика будет доступна в игровом формате прямо в онлайн-банке. Найти ее можно в разделе "Выгода" в веб-версии мобильного приложения ВТБ.

Чтобы увидеть специальное предложение, нужно стереть защитный слой "скретч-карты" и получить дополнительный бонус, например, пятую категорию кешбэка, притом что зарплатным клиентам уже гарантировано четыре категории вместо обычных трех.

Сегодня сервис доступен части клиентов, его аудитория будет постоянно расширяться в этом и следующем годах.

"Сегодня каждый третий клиент ВТБ получает зарплату на карту банка, и мы готовы поощрять их выбор регулярными бонусами. Новая механика превратит рутинное взаимодействие с банком в сервис с персональной выгодой. Его смогут оценить миллионы человек, получающих ЗП в ВТБ", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

На сегодняшний день более 10 миллионов сотрудников 319 тысяч российских компаний являются зарплатными клиентами ВТБ. Проект предоставляет им расширенный пакет преимуществ, включающий повышенные ставки по сбережениям, кешбэк до 10 категорий, шесть из которых доступны за поддержание остатков на текущем счете и бесплатное обслуживание.

В 2024 году зарплатный проект ВТБ был признан лучшим на рынке по версии Frank RG.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30