Футболистам "Крыльев Советов" вручили удостоверения мастеров спорта

Награждение состоялось на полях международного форума "Россия — спортивная держава", который 5-7 ноября проходит в Самаре.
Пятеро игроков самарского клуба "Крылья Советов" официально стали мастерами спорта России по футболу. Соответствующие удостоверения им вручили в торжественной обстановке на форуме "Россия — спортивная держава".
Высокого звания удостоились полузащитники Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Владимир Хубулов, защитники Роман Евгеньев и Николай Рассказов.
Вместе с футболистами на полях форума удостоверения мастеров спорта получили представители дзюдо, самбо, прыжков на батуте, гребного спорта, синхронного плавания, универсального боя, фитнес-аэробики, судомодельного спорта, тхэквондо.
Звание "мастер спорта" в футболе присваивается за выполнение определённых норм и требований на официальных спортивных соревнованиях в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.