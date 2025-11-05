Футболистам "Крыльев Советов" вручили удостоверения мастеров спорта

Награждение состоялось на полях международного форума "Россия — спортивная держава", который 5-7 ноября проходит в Самаре.

Пятеро игроков самарского клуба "Крылья Советов" официально стали мастерами спорта России по футболу. Соответствующие удостоверения им вручили в торжественной обстановке на форуме "Россия — спортивная держава".

Высокого звания удостоились полузащитники Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Владимир Хубулов, защитники Роман Евгеньев и Николай Рассказов.

Вместе с футболистами на полях форума удостоверения мастеров спорта получили представители дзюдо, самбо, прыжков на батуте, гребного спорта, синхронного плавания, универсального боя, фитнес-аэробики, судомодельного спорта, тхэквондо.