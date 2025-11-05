Дрон-баскетбол и не только: показываем стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

"Спорт начинается здесь" — девиз экспозиции 63 региона в выставочном пространстве форума "Россия-спортивная держава". Стенд сформирован таким образом, чтобы гости форума не только смогли узнать о спортивных достижениях региона, но и сами поучаствовать в интерактивах.

Например, особый интерес у посетителей вызвала площадка для дрон-баскетбола. Здесь импровизированный баскетбольный мяч выполнен в виде круглой рамы, внутри которого помещен дрон. Нужно, управляя беспилотником, попасть в корзину. Испытать себя в этом виде спорта решил олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и Европы по дзюдо Тагир Хайбулаев.

Интересно представлена информация о профессиональных командах региона. Чтобы узнать что-то интересное, например, о футбольном клубе "Крылья Советов" или баскетбольной команде "Самара", нужно было открыть специальный шкафчик на стеллаже, который был стилизован под спортивную раздевалку.

Желающие погонять смогли попробовать свои силы на небольшом мотостадионе.

Центром экспозиции стал арт-объект "Сердце". Он представляет собой инсталляцию из символических ледяных блоков и экранов. На них размещены фото и видео, связанные с историей хоккейного клуба "Лада", который в 2025 году отмечает 50-летний юбилей.

Обо всем этом наглядно — в нашем фоторепортаже.