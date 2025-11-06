ПСБ поддерживает развитие корпоративного спорта

В Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава" Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочую встречу и подписал соглашение о сотрудничестве с Андреем Брабецем, председателем Ассоциации развития корпоративного спорта.

На встрече стороны обсудили важность корпоративного спорта, эффективность и влияние на работу сотрудников организаций корпоративных спортивных программ, а также возможность внедрения их в стратегические KPI компаний.

Сотрудничество ПСБ и АРКС предусматривает взаимодействие сторон по развитию корпоративного волонтерства в области физической культуры. Банк рассматривает спорт не только как средство укрепления здоровья, но и как важный инструмент формирования человеческого капитала, устойчивости общества и вклад в достижение национальных целей развития страны.

"Соглашение с АРКС позволит объединить ресурсы, опыт и экспертизу сторон для продвижения корпоративного спорта, расширения вовлечённости работников и членов их семей в систематические занятия спортом. ПСБ уже реализует целый ряд инициатив, в которых спорт играет ключевую роль. В частности, это касается развития массового спорта в регионах, поддержки ветеранов и участников СВО, включая программы социальной адаптации и спортивной реабилитации, а также благотворительных проектов, связанных с детско-юношеским и молодежным спортом", — отметил Петр Фрадков.

"Соглашение с ПСБ открывает новые возможности для системного развития корпоративного волонтёрства в спорте. Мы планируем выстроить чёткие приоритеты: от популяризации здорового образа жизни среди сотрудников до создания устойчивых волонтёрских команд, которые будут поддерживать спортивные инициативы на постоянной основе. Объединение наших усилий даст мощный импульс развитию корпоративного спорта в России", — рассказал Андрей Брабец.

В рамках программы "ПСБ Спорт" корпоративные спортсмены традиционно представляют банк на мероприятиях, организованных Ассоциацией развития корпоративного спорта и ВФСО "Трудовые резервы".