Планировали застройку: областной суд вернул "Скифу" участок на Солнечной

Судебный процесс о возвращении в собственность Самары участка на пересечении ул. Солнечной и 7-й просеки, против застройки которого протестовали жители, получил неожиданное продолжение. Областной суд принял по делу новое решение, отказав в удовлетворении иска прокуратуры.

Протесты против застройки

Споры вокруг этой площадки не утихают уже несколько лет. Находится она рядом с ЖК "Боярский Двор". Площадь составляет 11,7 тыс. кв. метров.

Вопрос освоения этой территории вынесли в публичную плоскость в 2021 году. Жители расположенных по соседству домов заявили, что на участке планируются к возведению жилые высотки. Это их совершенно не устраивало, так как застройка в микрорайоне и без того очень плотная, а социальной инфраструктуры не хватает.

Чтобы привлечь к проблеме внимание властей, горожане провели несколько акций протеста, в том числе развешивали на своих домах плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину о помощи. Это возымело эффект. После переговоров с владельцем участка, которым является ООО "Скиф", и горожанами муниципальные власти инициировали смену зонирования участка на Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), чтобы не допустить появления новых домов. Представители "Скиф" пытались оспорить это в суде, но проиграли.

Региональная прокуратура решила пойти дальше и летом 2024 г. подала иск в арбитраж против "Скифа" и мэрии Самары. Ведомство потребовало признать договор купли-продажи участка недействительным и вернуть его городу. Всё, что построил "Скиф", по мнению представителей прокуратуры, необходимо пустить под снос.

Купили землю у мертвого ветерана

Разбирательство в арбитраже было недолгим. Однако во время этого процесса стали известны подробности того, как "Скиф" получил площадку в собственность.

Оказалось, что участок был образован из двух. Один (площадью 11,3 тыс. кв. метров) находился в собственности города, а "Скиф" арендовал его в 2016 г. для строительства клуба многоцелевого назначения. Три здания площадью 177,2 кв. м, 8,5 кв. м и 4,4 кв. м были введены в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Впоследствии компания попросила мэрию предоставить участок в собственность за выкуп без проведения торгов. Власти отказали, но "Скиф" оспорил это в суде и выиграл. Во время процесса представители организации сообщали, что планируют использовать участок для эксплуатации расположенных на нем зданий, детской и спортивных площадок, беговой дорожки, озеленения территории на площади 5,3 тыс. кв. м и т. д.

Второй участок — площадью 408 кв. метров — принадлежал Марии Кистановой. Город предоставил ей данную территорию бесплатно как ветерану Великой Отечественной войны для ведения садоводства. Основанием для этого послужило заявление пенсионерки от 1 ноября 2017 года. Распоряжение мэрии было издано 18 декабря 2017 года. А уже в 2018 г. женщина продала территорию "Скиф". Однако обстоятельства этой сделки, судя по заявлениям надзорного ведомства, были весьма странными.

Прокуратура выступила с уточнением исковых требований, попросив признать оба договора купли-продажи недействительными:

между мэрией и "Скифом" — на основании того, что общество не имело права получать земельный участок в собственность по нормам Градостроительного кодекса РФ;

между "Скифом" и Кистановой — на основании того, что ветеран на период заключения спорного договора уже умерла.

Арбитраж принял это уточнение, учитывая представленные доказательства. Согласно данным прокуратуры, в мае 2017 г. для оформления права собственности на участок Мария Кистанова сделала нотариальную доверенность на имя Сальникова К.О. и Василенко А.В. (директор ООО "Скиф"). Договор купли-продажи площадки стоимостью 600 тыс. руб. между компанией и пенсионеркой был заключен 10 января 2018 года. Но к тому моменту Мария Кистанова умерла. По данным органов ЗАГС, дата смерти — 3 ноября 2017 года. То есть ветеран скончалась до момента предоставления ей участка и его последующей продажи.

Оспорить это у "Скифа" не получилось. К процессу в качестве соответчика привлекли сына пенсионерки Дмитрия Кистанова, так как он является ее наследником. Из-за того, что он не бизнесмен и коммерческой деятельностью не занимается, арбитраж принял решение, что дело должен рассматривать суд общей юрисдикции.

В феврале 2025 г. прокуратура подала иск в Промышленный районный суд. В апреле он вынес решение, частично удовлетворив требования надзорного ведомства. Суд признал сделки недействительными, а постройки "Скифа" — самовольными. Компания должна была их снести, а участок передать городу. Однако она воспользовалась правом на обжалование и не прогадала.

Новое решение

Самарский областной суд отменил решение первой инстанции и постановил отказать в удовлетворении иска прокуратуры. Причин оказалось несколько, и все — формальные.

В частности, апелляционная инстанция указала на то, что прокуратура выбрала ненадлежащий способ защиты права. Учитывая, что участок был образован из двух, и оба "Скиф" купил, следовало не добиваться отмены сделок, а истребовать имущество из чужого незаконного владения.

Заявления о том, что компания "злоупотребила правом" облсуд счел недоказанными, а тот факт, что мэрия Самары проходила в деле и как истец (в защиту ее интересов выступала прокуратура), и как ответчик, — не допустимым. Здания "Скифа" апелляционная инстанция не стала признавать самовольными, так как построили их при наличии разрешительной документации.

"При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что при вышеизложенных обстоятельствах прокурор не лишен права обратиться в суд с новым иском в интересах муниципального образования и неопределенного круга лиц к ООО "Скиф" с надлежащим материально-правовым требованием об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения, и в связи с этим о возложении обязанности по сносу расположенных на нем объектов не по основаниям, предусмотренным статьей 222 Гражданского кодекса РФ, где администрация Самары будет выступать в качестве материального истца", — указано в решении областного суда.

Планы сторон о дальнейших действиях пока неизвестны. Во время процесса стало известно, что "Скиф" запрашивал у минстроя разрешение на строительство 16-ти этажного подземного паркинга на участке, но получил отказ. При этом продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении сотрудников компании.