Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На конференции Авито Услуг обсудили тренды и будущее отрасли ремонта и строительства

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Отрасль ремонта и строительства переживает этап обновления и пересмотра традиционных бизнес-моделей. В Москве прошла третья ежегодная конференция Авито Услуг, посвященная рынку ремонта и строительства. Участники — представители компаний, эксперты и предприниматели — подвели итоги 2025 года и обсудили тенденции, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы. Среди них — рост интереса к цифровым решениям, развитие индивидуального жилищного строительства и изменение структуры спроса.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В рамках панельной дискуссии представители отрасли и крупного бизнеса отметили, что после периода бурного роста последних лет рынок выходит на траекторию более рационального развития. На фоне стабилизации спроса строительные компании усиливают внимание к управлению издержками, повышению эффективности и производительности труда.

Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Строительство и ремонт" на Авито Услугах, подчеркнула, что сегодня маржинальность напрямую зависит от управляемости процессов — от ценообразования до загрузки бригад.

"Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты.

Мы также наблюдаем переход от модели DIY — "сделай сам" — к формату DIFM — "сделай со мной". Все больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений. Этот тренд поддерживает спрос и открывает новые возможности для подрядчиков и частных мастеров".

С этим согласился Михаил Бурмистров, генеральный директор INFOLine-Аналитики. По его словам, спрос на услуги ремонта и строительства продолжает расти несмотря на непростую экономическую ситуацию.

"Сегодня в России более 21 млн одиночных домохозяйств. Экономически активными становятся молодые потребители, которые предпочитают доверять ремонт профессионалам, а не заниматься им самостоятельно. Ключевым ограничением для рынка остается дефицит мастеров и рабочих, а также рост стоимости услуг — более чем на 70% за последние два года", — подчеркнул эксперт".

Кроме того, меняется структура рынка. Все больше покупателей выбирают квартиры меньшей площади и объекты с готовой или предчистовой отделкой — 54% квартир, продаваемых застройщиками, — однокомнатные, а 37% — с предчистовой отделкой. Параллельно растет востребованность долгосрочной аренды: за полгода спрос увеличился на 12%. Это также поддерживает сегмент локальных работ — замены электрики, сантехнических систем, плитки и обоев, — где клиенты ожидают быстрый и предсказуемый результат.

В среднесрочной перспективе драйверами строительного и ремонтного рынка станут несколько взаимосвязанных направлений:

  • Рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — благодаря господдержке, перераспределению спроса из мегаполисов в пригороды, развитие инфраструктуры в малых населенных пунктах и растущий интерес к формату "своего дома" после пандемийных лет. Параллельно с ростом строительства домов будет расти и спрос на услуги по отделке, благоустройству и инженерным системам.
  • Модернизация существующего жилья — в условиях высоких ипотечных ставок потребители вкладываются в улучшение имеющейся недвижимости. Это создает высокий спрос на косметические ремонты, перепланировки, энергоэффективные решения, замену коммуникаций.
  • Благоустройство и садовые работы — долгосрочный тренд на развитие частных участков и придомовых территорий, где растет спрос на локальных мастеров и небольшие подрядные команды.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок постепенно становится более зрелым, технологичным и профессиональным. Его развитие все больше опирается на цифровизацию, стандарты сервиса и качество коммуникации между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять маржинальность при росте себестоимости, снижать маркетинговые издержки и формировать стабильный поток заказов.

