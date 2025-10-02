В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ

В Самарской области дан старт реализации масштабной программы комплексного развития территорий (КРТ), которая позволит создать современные жилые кварталы с полноценной инфраструктурой на неосвоенных землях. Ключевую роль в этом процессе играет Банк ДОМ.РФ, выступающий партнером региона на федеральном уровне.

Инициатива КРТ позиционируется как один из основных механизмов достижения целей национальных проектов в сфере жилищного строительства. В Самарской области программа начнется с двух пилотных участков федеральной собственности в Волжском и Кинельском районах. Общий градостроительный потенциал этих территорий оценивается более чем в 400 тыс. кв. м качественного жилья.

Программа реализуется в рамках поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о необходимости формирования единой градостроительной политики в регионе, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни жителей в населенных пунктах.

"Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой", — подчеркивает глава региона.

По словам министра градостроительной политики Самарской области Андрея Грачева, партнерство с ДОМ.РФ открывает перед местными девелоперами новые возможности для реализации масштабных проектов и выводит решение вопроса о предоставлении качественного жилья на новый уровень.

"Для нас участие в реализации федеральных проектов КРТ совместно с ДОМ.РФ — это возможность вносить внушительный вклад в системное и перспективное обновление Самарской области. Именно такие проекты позволяют создавать современное социально-ориентированное жилье с продуманными планировками и благоустроенными дворовыми пространствами, формировать инфраструктуру, востребованную каждый день", — отмечает министр.

Конкретные планы по освоению территорий уже сформированы. В Кинельском районе концепция предполагает создание центральной квартальной малоэтажной жилой застройки с прилегающими территориями для индивидуальных домов и таунхаусов. Коммерческие объекты на первых этажах домов сделают среду комфортной и самодостаточной. Реализация проекта рассчитана на срок до девяти лет.

В Волжском районе упор сделан на комплексный подход: здесь продумано функциональное зонирование, транспортная и пешеходная доступность, а также "зеленый каркас" из многолетних растений, характерных для региона. Благоустройство включается многофункциональные игровые и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Архитектурный облик комплексов будет разнообразным, но сдержанным, что позволит создать визуально насыщенную и комфортную среду.

Министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне. Следующим шагом станет получение разрешений от федеральных властей и проведение торгов с привлечением самарских застройщиков. Это позволит в ближайшей перспективе приступить к практической реализации проектов, которые изменят облик региона.