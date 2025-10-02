16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ Рассрочка на готовую квартиру вместо ипотеки: в Самаре растёт интерес к альтернативным форматам покупки жилья Власти отказали в религиозном использовании части офисного центра на Московском шоссе В Тольятти вынесли на слушания строительство высотки около стадиона "Труд" Фонд развития территорий выставил на торги три недостроя в Ставропольском районе

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области дан старт реализации масштабной программы комплексного развития территорий (КРТ), которая позволит создать современные жилые кварталы с полноценной инфраструктурой на неосвоенных землях. Ключевую роль в этом процессе играет Банк ДОМ.РФ, выступающий партнером региона на федеральном уровне.

Инициатива КРТ позиционируется как один из основных механизмов достижения целей национальных проектов в сфере жилищного строительства. В Самарской области программа начнется с двух пилотных участков федеральной собственности в Волжском и Кинельском районах. Общий градостроительный потенциал этих территорий оценивается более чем в 400 тыс. кв. м качественного жилья.

Программа реализуется в рамках поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о необходимости формирования единой градостроительной политики в регионе, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни жителей в населенных пунктах.

"Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой", — подчеркивает глава региона.

По словам министра градостроительной политики Самарской области Андрея Грачева, партнерство с ДОМ.РФ открывает перед местными девелоперами новые возможности для реализации масштабных проектов и выводит решение вопроса о предоставлении качественного жилья на новый уровень.

"Для нас участие в реализации федеральных проектов КРТ совместно с ДОМ.РФ — это возможность вносить внушительный вклад в системное и перспективное обновление Самарской области. Именно такие проекты позволяют создавать современное социально-ориентированное жилье с продуманными планировками и благоустроенными дворовыми пространствами, формировать инфраструктуру, востребованную каждый день", — отмечает министр.

Конкретные планы по освоению территорий уже сформированы. В Кинельском районе концепция предполагает создание центральной квартальной малоэтажной жилой застройки с прилегающими территориями для индивидуальных домов и таунхаусов. Коммерческие объекты на первых этажах домов сделают среду комфортной и самодостаточной. Реализация проекта рассчитана на срок до девяти лет.

В Волжском районе упор сделан на комплексный подход: здесь продумано функциональное зонирование, транспортная и пешеходная доступность, а также "зеленый каркас" из многолетних растений, характерных для региона. Благоустройство включается многофункциональные игровые и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Архитектурный облик комплексов будет разнообразным, но сдержанным, что позволит создать визуально насыщенную и комфортную среду.

Министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне. Следующим шагом станет получение разрешений от федеральных властей и проведение торгов с привлечением самарских застройщиков. Это позволит в ближайшей перспективе приступить к практической реализации проектов, которые изменят облик региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2