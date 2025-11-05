На Южном шоссе в Самаре построят детский сад на 330 мест

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который построит детский сад общеразвивающего вида на 330 мест на Южном шоссе в Куйбышевском районе города (ЖК "Амград").
На эти цели из казны выделяют 532,7 млн рублей.
Подрядчика определят после 20 ноября. Он должен будет выполнить работы в три этапа. Первый — с даты заключения контракта до конца текущего года, второй — до конца декабря 2026 года, заключительный этап — до 31 мая 2027 года.
Последние комментарии
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!