На Южном шоссе в Самаре построят детский сад на 330 мест

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который построит детский сад общеразвивающего вида на 330 мест на Южном шоссе в Куйбышевском районе города (ЖК "Амград").

На эти цели из казны выделяют 532,7 млн рублей.

Подрядчика определят после 20 ноября. Он должен будет выполнить работы в три этапа. Первый — с даты заключения контракта до конца текущего года, второй — до конца декабря 2026 года, заключительный этап — до 31 мая 2027 года.