Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Рынок нежилого строительства: вызовы и точки роста

По словам Дмитрия Лазука, текущий год принес рынку закономерные сложности. "Высокая ключевая ставка задает тенденции, соответственно, бизнес неохотно вкладывает деньги, и развитие данного сегмента немного замедлилось. Этот спад, вероятно, был отчасти прогнозируемым, он наблюдается уже с 2024 года", — констатирует эксперт.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в первом полугодии 2025 года действительно снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 349 млрд рублей. Сдерживающим фактором остается высокая ключевая ставка ЦБ, ограничивающая доступ к заемному финансированию.

Однако, как подчеркивает Дмитрий, за этим спадом скрывается огромный потенциал, особенно в сегменте складской недвижимости. "В пересчете на полезную площадь складской недвижимости на одного россиянина этот показатель настолько невелик, что потенциал роста данного сегмента рынка огромен", — утверждает он.

Это подтверждается и данными аналитиков: прогнозируемый объем сделок на рынке коммерческой недвижимости к концу 2025 года оценивается на уровне 350 млрд рублей. При благоприятных экономических условиях эксперты прогнозируют рост сегмента складов класса А на 14-15% до 2030 года.

Light Industrial: взрывной рост многофункциональных пространств

Одной из самых ярких тенденций последнего времени стал стремительный рост формата Light Industrial. "Сейчас эксперты говорят, что до конца года в Москве и Московской области объем складской недвижимости этого формата вырастет на 36% год к году. Это порядка 450 тысяч квадратных метров", — отмечает Дмитрий Лазук.

Этот формат, пришедший из Европы, коренным образом отличается от традиционных промышленных объектов. "В общем здании происходит нарезка помещений для среднего и малого бизнеса", — поясняет эксперт.

Архитектурная трансформация и региональное расширение

Впервые складская недвижимость и Light Industrial стали выражением архитектурной мысли. "Это уже не просто серый склад, какая-то скучная коробка… Лидеры этого направления применяют сплошное остекление, полноформатные окна, появляются интересные фасады, малые архитектурные формы, участки озеленения", — отмечает эксперт.

Сложившийся в Москве тренд начинает распространяться в регионы. "Что касается Light Industrial, я знаю, что ключевые игроки этого рынка будут уходить на Урал. Есть несколько перспективных площадок с огромными земельными участками под строительство 300-400 тысяч квадратных метров", — делится планами Дмитрий Лазук.

Несмотря на текущие экономические сложности, рынок нежилого строительства, особенно в сегменте складской недвижимости, демонстрирует значительный потенциал роста. Формат Light Industrial открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, предлагая современные, многофункциональные и архитектурно выразительные пространства.

Инновационные решения "Северстали" для рынка нежилого строительства

Следуя запросам рынка, "Северсталь" разработала ряд инновационных решений, адаптированных для разных сегментов нежилого строительства. Для средних и малых помещений коммерческой недвижимости разработаны готовые решения из ЛСТК, а для крупноформатных складов — проектные решения из высокопрочных сталей.

Для малого и среднего бизнеса: продукт Spider 2.0

Для небольших складов, сельскохозяйственных и коммерческих объектов компания разработала продукт Spider 2.0 на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) по системе Spider 2.0. Система имеет готовые проектные решения в виде рамы с затяжкой с пролетами от 8 до 24 метров и высотой до 6,5 метров.

Для крупноформатных складов класса А/А+

Для логистических хабов, крупных складских комплексов, технопарков, индустриальных парков и Light Industrial, производственных и сельскохозяйственных зданий, торгово-развлекательных комплексов разработаны проектные решения на высокопрочных и огнестойких фирменных сталях с сеткой колонн 12×24 и 18×24 при высоте от 12 метров.

Комплексный подход и индивидуальные решения

"Северсталь" предлагает не просто материалы, а с помощью перспективного инжиниринга может решать проблемы партнеров комплексно, предлагая пакетные решения, включающие проектирование и поставку конструкций, оптимизацию готовых проектных решений с применением инновационных материалов. "Клиент имеет возможность обратиться к нам, его встретит технический специалист, обработает запрос и потребности заказчика, которые вместе с инжиниринговым центром адаптируют, оптимизируют и предложат новые решения, позволяющие облегчить конструкции и сэкономить деньги", — поясняет процесс работы эксперт.

Компании-лидеры, такие как "Северсталь", активно отвечают на вызовы времени, предлагая инновационные, экономически эффективные и технически продуманные решения — от высокопрочных сталей для крупных комплексов до быстровозводимых систем для небольших объектов.

Полное интервью Дмитрия Лазука можно посмотреть по ссылке.

