Завод по производству железобетонных изделий запустят в Чапаевске в 2022 году

Разместить производство на самых выгодных условиях — именно для этих целей в Самарской области создаются и активно развиваются индустриальные (промышленные) парки. В промпарке "Чапаевск" сейчас идет строительство завода по производству железобетонных изделий, который планируется запустить в 2022 году.

Сегодня в регионе действует два промпарка: "Преображенка" и "Чапаевск". Еще один, "Новосемейкино", готов начать принимать инвесторов со всеми преференциями, которые дает статус резидента такой площадки.

"Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия для ведения бизнеса и проживания людей", — отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.

Вместе со статусом резидента компания-инвестор получает земельный участок с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей и сопровождение проекта.

"В этом году мы строим большие планы по развитию индустриальных парков. Во-первых, начнем осваивать территорию, прилегающую к "Преображенке" — это 240 гектаров свободных площадей, готовых принять российских и зарубежных инвесторов. Во-вторых, надеемся запустить промпарк "Новосемейкино" и реализовать всю территорию индустриального парка "Чапаевск" — в настоящее время ведем переговоры с потенциальными резидентами обеих площадок. На двух площадках сегодня действует 18 резидентов. За все время они заплатили в федеральный бюджет 4 млрд рублей налогов, в региональный — свыше 750 млн рублей", — поделился планами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в промпарке "Чапаевск" идет строительство завода по производству железобетонных изделий. Новый производственный комплекс планируется запустить в 2022 году. Здесь будет создано 65 рабочих мест, а мощности будущего предприятия позволят выпускать 17,5 тысяч изделий в год. Серьезным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный займ в размере 250 млн рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов в конце прошлого года.

По словам директора компании-резидента Михаила Терентьева, выпускать здесь будут стойки для сетей электроснабжения. Подобную продукцию в регионе еще никто не делает, поэтому инвестор готов обеспечивать ими Самарскую область и соседние субъекты.

"Главное, что привлекает инвестора — готовая инфраструктура: дороги и коммуникации. Он понимает, что при размещении производства у нас не будет необходимости вкладывать много своих средств, не будет скрытых платежей и договоров технического присоединения, — рассказал генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев. — Резиденты промпарка "Чапаевск", который расположен на территории опережающего развития, также получают ряд дополнительных льгот: нулевой налог на прибыль и льготную ставку по страховым выплатам".