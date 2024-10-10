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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

При поддержке ВТБ в Самарской области открылось крупное производство сухих строительных смесей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялся торжественный запуск нового производственного комплекса сухих строительных смесей компании "Декоратор". Проект был реализован при поддержке ВТБ. Банк предоставил предприятию кредит в размере 300 млн рублей сроком на 10 лет в рамках Совмещения Программы МЭР № 1764 и льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП.

Производственный комплекс построен менее чем за год. При его строительстве были задействованы отечественные поставщики стройматериалов и оборудования.

Новый заводской комплекс выпускает различные виды сухих строительных смесей общим объемом до 13 тонн в час. Продукция предприятия уже поставляется как в регионы России, так и в страны ближнего зарубежья. Особенностью нового производственного комплекса является практически полная автоматизация процессов: от загрузки компонентов смесей до формирования паллет с готовым продуктом они выполняются без использования ручного труда.

"Проект для нас по-настоящему знаковый. Это первое производство, которое было построено с нуля. Первое производство такой высоты на этой площадке и такой степени автоматизации, технологичности. Первое производство, которое мы реализовали с нашим финансовым партнером — банком ВТБ. Благодарю банк за доверие. Уверен, что это первый, но не последний наш совместный проект", — отметил Александр Рипа, соучредитель ГК "Декоратор".

"ВТБ поддержал инициативу и выступил финансовым партнером проекта по созданию современного, высокотехнологичного производства. Компания "Декоратор" развивается, прирастает новыми мощностями, компетенциями, профессиональными сотрудниками. Со своей стороны мы всегда готовы помочь в решении и стратегических, и текущих задач развития бизнеса наших партнеров", — отметил бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Компания "Декоратор" работает на рынке строительных и отделочных материалов с 1997 г. Производит гипсовые строительные плиты и гипсокартон, наливные полы, штукатурки, шпатлевки, различные виды клеев, огнебиозащитные материалы, монтажные пены, пропитки по камню, декоративные штукатурки и краски.

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А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

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А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

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А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

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это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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