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В Тольятти продается производство "Феррони" за 2,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На продажу выставлена производственная площадка ООО "Феррони Тольятти", не проработавшего с открытия и двух лет. Цена имущества - 2,5 млрд рублей.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Завод по производству входных металлических дверей "Феррони Тольятти" открылся на площадке обанкроченного ОАО "АвтоВАЗагрегат" в сентябре 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составил 4,4 млрд рублей. Строительство завода осуществлялось при поддержке Сбербанка. ЛК "Сименс Финанс" профинансировала поставку итальянского оборудования общей стоимостью 30 млн евро. Было трудоустроено более 2,5 тыс. человек. Компания стала резидентом Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".

 У "Феррони" были амбициозные инвестиционные планы в Самарской области: строительство частной школы в Тольятти, создание НИОКР-центра на базе технопарка "Жигулевская долина".

В мае 2023 г. на заводе "Феррони Тольятти" произошел пожар, который охватил 20 тыс. кв. метров. Позже ГУ МЧС России по Самарской области выявило на предприятии множество нарушений требований противопожарного законодательства.

Областные власти договорились о временном трудоустройстве работников "Феррони Тольятти" на АвтоВАЗе и предложили другие варианты сотрудникам пострадавшего завода. Сообщалось о планах руководства полностью восстановить производство.

Однако проблемы у предприятия начались гораздо раньше. С началом специальной военной операции и введения санкций в отношении РФ "Феррони Тольятти" лишился возможности полноценно использовать оборудование и производить на нем продукцию. Поставщики отказались от пуско-наладки и ввода его в эксплуатацию, следует из судебных решений. 

Компании Евгения Кузнецова — "Феррони Тольятти", "Феррони Йошкар-Ола" и "Феррони" — попросили отсрочки по лизинговым платежам, но получили отказ. Ко всему прочему группа компаний концерна Siemens прекратила поставки и новые проекты в России, а также отказалась от выполнения договорных обязательств.

Тольяттинский и марийский заводы погрязли в судебных разбирательствах с поставщиком оборудования. Одно из требований "Феррони Тольятти" — уменьшить покупную стоимость товара по контракту с Salvagnini Italia S.p.A. с 518 тыс. евро, до 103,6 тыс. евро. По мнению истца, поставленное оборудование не соответствует требованиям к качеству товара и техническим характеристикам в связи с наличием в оборудовании скрытых дефектов.

Связаться с представителями "Феррони Тольятти" не удалось, на телефонные звонки там не отвечают. Известно лишь, что в данный момент завод не работает.

ООО "Феррони Тольятти", по информации ИАС Seldon.Basis, учреждено в Тольятти в 2019 году. Уставный капитал составляет 200 млн рублей. Основной вид деятельности - производство металлических дверей и окон. Выручка за 2022 г. составила 4,58 млрд рублей, чистая прибыль - 474 млн рублей. Руководит предприятием Виктория Белоусова, владеет - Евгений Кузнецов.

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