Прокуратура судится с "Феррони Тольятти", на котором произошел пожар

Прокуратура Комсомольского района Тольятти обратилась в суд с требованием восстановить права работников ООО "Феррони Тольятти", сообщает надзорный орган.

Основанием для обращения в суд стал приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя.

Напомним, на "Феррони Тольятти" 13 мая произошел пожар. В результате огонь повредил имущество предприятия на площади 20 тыс. кв. м, кроме того, обрушилась кровля.

ГУ МЧС России по Самарской области выявило на ООО "Феррони Тольятти" множество нарушений требований противопожарного законодательства. "Также из заключения эксперта следует, что технической причиной пожара могли послужить возникновение горения от теплового проявления электрического тока, образовавшегося в результате аварийного пожароопасного режима работы электропроводки или электрооборудования, располагавшегося в очаге пожара; возникновение горения в результате воспламенения взвешенной в воздухе пыли порошковой краски, использовавшейся в технологическом процессе в момент обнаружения первых признаков пожара", - говорится в сообщении прокуратуры.

При соблюдении противопожарного законодательства последствий пожара и простоя возможно было избежать, считают в надзорном органе.

В этой связи директору "Феррони Тольятти" принесен протест с требованием отменить приказ об объявлении простоя. Организация с этим не согласилась. Прокуратура обратилась в суд.

Также надзорный орган потребовал произвести работникам, в том числе бывшим, перерасчет платы за отработанный период в простое в размере не менее двух третей средней заработной платы.