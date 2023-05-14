Ликвидирован пожар на предприятии "Феррони" в Тольятти

В воскресенье, 14 мая, в 20:33 пожар на предприятии "Феррони" на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе Тольятти ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 мая в 22:22.

Как уточнил в интервью с места происшествия начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал Олег Бойко, пожар произошел на предприятии "Феррони-Тольятти".

По его словам, первые прибывшие на вызов подразделения огнеборцев установили, что происходит пожар на площади 1000 кв. м. В 22: 51 площадь пожара составила 2000 кв. м., и в 23:13 увеличилась до 6000 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности '№3. В 1:13 уже 14 мая площадь пожара составляла 20000 кв. м. Для тушения привлечено 314 человек, 69 единиц техники.

По словам Олега Бойко, на месте происшествия развернуто 14 стволов "Курс-Б", работает 14 звеньев газодвмозащитной службы, три переносных лафетных ствола, один пеноподъемник. Прибыли два пожарных поезда со станции "Самара" и со станции "Сызрань".

"Сил и средств достаточно, - пояснил в своем комментарии Олег Бойко. - Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса. Всесторонне обеспечение участников пожара организовано. На месте находится руководство города. Организован подвоз воды".

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что в 3:46 пожар был локализован на площади 20000 кв. м. В 6:45 было ликвидировано открытое горение.