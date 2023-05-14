В Тольятти горит покрасочный цех

В субботу, 13 мая, в 22:22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия в Комсомольском районе Тольятти по адресу: Поволжское шоссе, 3.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия происходит открытое горение цеха на площади 6000 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 3.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек.

Для тушения пожара привлечены 104 человека, 33 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств задействована передвижная насосная станция, автомобиль рукавный и пожарный поезд со станции "Самара".