Общество

"Серебряные" волонтеры встретятся на областном форуме

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 20 по 22 августа состоится Форум "Доброе про-активное долголетие Самарской области" для координаторов, активистов, авторов социальных проектов, реализующих деятельность в сфере "серебряного" волонтерства в муниципальных образованиях Самарской области.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

В программе выездного Форума примут участие 50 представителей старшего поколения из 17 муниципальных образований региона.

Цели форума — развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста, повышение компетенций и информированности координаторов и волонтеров, обмен практиками активного долголетия и здорового образа жизни.

В рамках Форума пройдут следующие площадки:
- стратегическая сессия развития движения с обсуждением федеральных трендов, проектов и профильных актуальных событий,
- образовательно-мотивационные мероприятия с участием приглашенных спикеров,
- мастер-классы и выступления по обмену опытом.

В День Государственного флага России состоится творческая акция. Участники проведут мастер-классы с символикой российского триколора, выступят с музыкальным флешмобом с флагом России.
Форум "Доброе про-активное долголетие Самарской области" организован Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" — членом Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

