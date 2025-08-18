"Серебряные" волонтеры встретятся на областном форуме

С 20 по 22 августа состоится Форум "Доброе про-активное долголетие Самарской области" для координаторов, активистов, авторов социальных проектов, реализующих деятельность в сфере "серебряного" волонтерства в муниципальных образованиях Самарской области.
В программе выездного Форума примут участие 50 представителей старшего поколения из 17 муниципальных образований региона.
Цели форума — развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста, повышение компетенций и информированности координаторов и волонтеров, обмен практиками активного долголетия и здорового образа жизни.
В рамках Форума пройдут следующие площадки:
- стратегическая сессия развития движения с обсуждением федеральных трендов, проектов и профильных актуальных событий,
- образовательно-мотивационные мероприятия с участием приглашенных спикеров,
- мастер-классы и выступления по обмену опытом.
В День Государственного флага России состоится творческая акция. Участники проведут мастер-классы с символикой российского триколора, выступят с музыкальным флешмобом с флагом России.
Форум "Доброе про-активное долголетие Самарской области" организован Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" — членом Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.
