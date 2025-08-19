Закрыт летний трудовой сезон студенческих энергетических отрядов Самарской области

В филиале ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" подвели итоги работы студенческих энергоотрядов 2025 года. В этом сезоне в "Самарских распределительных сетях" трудились студенты ведущих учебных заведений региона: Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, а также Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

С 1 июля по 15 августа 2025 г. бойцы студенческих отрядов работали на площадках двух производственных отделений. В Самарском производственном отделении они занимались составлением схем электросетей, работой с технической документацией, актами ограничения энергопотребления и оцифровкой архивных данных. В Волжском производственном отделении студенты осваивали ведение баз данных по технологическим присоединениям, формирование реестров потребителей и подготовку аналитических отчетов.

Помимо производственной деятельности для участников студенческих энергетических отрядов была организована насыщенная досуговая программа. В течение трудового сезона ребята познакомились с работой одной из крупнейших сетевых компаний региона, посетили действующие энергообъекты, а также приняли участие в творческих мероприятиях.

"Студенческие энергетические отряды — это не только отличный старт в профессии, но и настоящая школа жизни. Ребята получают бесценный опыт работы в реальных условиях, учатся работать в команде и принимать ответственные решения. В нашем регионе активно развивается производственное направление, включая энергетические отряды. Многие участники после окончания обучения готовы начать свою карьеру в филиале ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — подчеркнул руководитель направления студенческих строительных и производственных отрядов Самарской области Дмитрий Фафонов.

Программа студенческих отрядов играет важную роль в подготовке кадров для энергетической отрасли, помогая молодым специалистам сделать первые шаги в профессии.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны. В 2025 году свыше 2,5 тысяч студентов из Самарской области получают трудовой опыт, работая на российских предприятиях.

Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте.