16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области от гриппа планируют привить более 1,8 млн жителей В Самарской области многодетные семьи получают финансовую помощь при подготовке детей к школе 21 августа на грузовом пароме через Волгу изменится расписание Закрыт летний трудовой сезон студенческих энергетических отрядов Самарской области Стартовала вторая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев"

Общество

Закрыт летний трудовой сезон студенческих энергетических отрядов Самарской области

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В филиале ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" подвели итоги работы студенческих энергоотрядов 2025 года. В этом сезоне в "Самарских распределительных сетях" трудились студенты ведущих учебных заведений региона: Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, а также Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

С 1 июля по 15 августа 2025 г. бойцы студенческих отрядов работали на площадках двух производственных отделений. В Самарском производственном отделении они занимались составлением схем электросетей, работой с технической документацией, актами ограничения энергопотребления и оцифровкой архивных данных. В Волжском производственном отделении студенты осваивали ведение баз данных по технологическим присоединениям, формирование реестров потребителей и подготовку аналитических отчетов.

Помимо производственной деятельности для участников студенческих энергетических отрядов была организована насыщенная досуговая программа. В течение трудового сезона ребята познакомились с работой одной из крупнейших сетевых компаний региона, посетили действующие энергообъекты, а также приняли участие в творческих мероприятиях.

"Студенческие энергетические отряды — это не только отличный старт в профессии, но и настоящая школа жизни. Ребята получают бесценный опыт работы в реальных условиях, учатся работать в команде и принимать ответственные решения. В нашем регионе активно развивается производственное направление, включая энергетические отряды. Многие участники после окончания обучения готовы начать свою карьеру в филиале ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — подчеркнул руководитель направления студенческих строительных и производственных отрядов Самарской области Дмитрий Фафонов.

Программа студенческих отрядов играет важную роль в подготовке кадров для энергетической отрасли, помогая молодым специалистам сделать первые шаги в профессии.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны. В 2025 году свыше 2,5 тысяч студентов из Самарской области получают трудовой опыт, работая на российских предприятиях.

Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31