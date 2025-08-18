От казанского кремля до московского: Т2 выяснила, где отдыхают самарцы

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик своих абонентов из Самарской области на ключевых туристических направлениях лета 2025 года. Лидером среди городов для путешествий стала Москва, а второе место заняла Казань.

Среди удаленных от ПФО туристических городов лидирует Владивосток.

По данным аналитиков оператора, Москва опережает Казань в списке популярных у жителей региона городов незначительно — 28,5% против 26,5%. На Сочи приходится 15% поездок в период с мая по июль, а на Нижний Новгород — всего 6%.

Самой "мобильной" категорией являются клиенты в возрасте от 35 до 44 лет — они совершили 30% от общего количества поездок в указанный период. А вот граждан до 24 лет среди туристов всего 5%. При этом люди пенсионного возраста отправляются в туры в два раза чаще, чем молодежь.

Путешественники из Самары также посещают города Дальнего Востока и Алтая, но туризм туда нельзя назвать массовым. Лидером этих направлений является Владивосток.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы внимательно изучаем интересы наших клиентов и постоянно отслеживаем тренды в сфере туризма. Такой комплексный подход необходим для разработки актуальных продуктов и предложений Т2, а также для реализации проектов — как собственных, так и партнерских. Например, в рамках сотрудничества с ГК "Автодор" мы дали абонентам возможность менять гигабайты и минуты на реальные деньги и оплачивать ими проезд по платным трассам по всей стране. А наша платформа для путешественников позволяет спланировать идеальный маршрут в разных регионах от Камчатки до Калининграда".