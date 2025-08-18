16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От казанского кремля до московского: Т2 выяснила, где отдыхают самарцы Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал Промышленный туризм открывает новые горизонты Самарская область вошла в число регионов-лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей Федоровские луга попали в зону внимания инвестора

Туризм Общество

От казанского кремля до московского: Т2 выяснила, где отдыхают самарцы

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик своих абонентов из Самарской области на ключевых туристических направлениях лета 2025 года. Лидером среди городов для путешествий стала Москва, а второе место заняла Казань.

Фото: Shutterstock/автор Yuri Arcurs

Среди удаленных от ПФО туристических городов лидирует Владивосток.

По данным аналитиков оператора, Москва опережает Казань в списке популярных у жителей региона городов незначительно — 28,5% против 26,5%. На Сочи приходится 15% поездок в период с мая по июль, а на Нижний Новгород — всего 6%.

Самой "мобильной" категорией являются клиенты в возрасте от 35 до 44 лет — они совершили 30% от общего количества поездок в указанный период. А вот граждан до 24 лет среди туристов всего 5%. При этом люди пенсионного возраста отправляются в туры в два раза чаще, чем молодежь.

Путешественники из Самары также посещают города Дальнего Востока и Алтая, но туризм туда нельзя назвать массовым. Лидером этих направлений является Владивосток.  

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Мы внимательно изучаем интересы наших клиентов и постоянно отслеживаем тренды в сфере туризма. Такой комплексный подход необходим для разработки актуальных продуктов и предложений Т2, а также для реализации проектов — как собственных, так и партнерских. Например, в рамках сотрудничества с ГК "Автодор" мы дали абонентам возможность менять гигабайты и минуты на реальные деньги и оплачивать ими проезд по платным трассам по всей стране. А наша платформа для путешественников позволяет спланировать идеальный маршрут в разных регионах от Камчатки до Калининграда".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31