Жители Самарской области стали чаще отдыхать за границей

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Этим летом в путешествие за границу отправилось на 9% больше наших соотечественников, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии — 38% и 37% соответственно. При этом самой популярной страной остаётся Турция — причём как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Жители Самарской области показали ещё более впечатляющую динамику: за три летних месяца они путешествовали на 16% чаще, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Турция, Казахстан и Абхазия. При этом особенно заметен растущий интерес к Азии: число поездок туда увеличилось на 52%. Среди азиатских стран туристов из региона больше всего привлекают Китай, Вьетнам и Таиланд.

В целом среди россиян востребованными направлениями, кроме Турции, ожидаемо стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+282% в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер — Египет, в топе также Марокко и Тунис, который показывает наибольший прирост по числу поездок (+249%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия, при этом наблюдается рост нетипичных для россиян направлений: Бахрейн (+32%), Ирак (+24%).

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха у россиян, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул. Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще. Популярным остаётся транзит через ОАЭ: страна занимает четвёртое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом — 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.

