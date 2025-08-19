16+
Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Ак Барс" по буллитам

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Тольяттинцы сыграли первый домашний матч в рамках предсезонного сбора.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первый период начался равным счетом — команды обменялись несколькими атаками. В конце двадцатиминутки у "Лады" появилось преимущество после удаления Артема Галимова, но воспользоваться им хозяева не смогли.

Во втором периоде, казалось бы, начался перевес в пользу тольяттинцев — в самом начале "Ак Барс" остался втроем. Удалением Миллера Митчелла "Ладе" воспользоваться не удалось. Уже в полном составе звено Ожгихина попыталось навязать борьбу у ворот соперника, но шайба предательски сошла с крюка. Вскоре последовало удаление Егора Морозова, которое автозаводцы умело выстояли. К середине второго периода Тимофей Жулин обыграл Трушкова и вывел "Ак Барс" вперед. До конца отрезка счет не изменился — 0:1.

В третьем периоде тольяттинцы поймали соперника на ошибке в обороне. С передач Андрея Обидина и Александра Хохлачева счет сравнял Иван Романов — 1:1. К концу третьего отрезка "Ак Барс" вновь остался в меньшинстве, но этот факт не изменил счета на табло. Игра перешла в овертайм, в котором победителя выявить не удалось.

В серии буллитов тольяттинский голкипер отразил все попытки казанцев. У "Лады" отличился Андрей Чивилев, который и принес победу автозаводцам — 2:1.

24 августа подопечные Бориса Миронова отправляются в Челябинск на Кубок Губернатора. 25 августа "Лада" сыграет с ХК "Сочи".

