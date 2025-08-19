ГТРК "Самара" продолжает летнюю серию кинопоказов под открытым небом

Лето 2025 года для жителей Самары стало временем встреч с историей и вдохновения благодаря летней серии кинопоказов ГТРК "Самара". В рамках программы на набережной в кинотеатре под открытым небом "Филин" каждую неделю компания делится с горожанами своими документальными фильмами о городе, его жителях и великих событиях, вплетённых в судьбу страны.

Зрители уже успели увидеть картину "Симфония из города Куйбышев", посвящённую легендарной Седьмой симфонии Шостаковича, которая в годы войны стала символом мужества и победы. Также был представлен фильм "Человек света", рассказывающий о Василии Поленове и его картине "Христос и грешница". Большой интерес вызвала и лента "Поднятая целина" — уникальное документальное расследование о первых часах и сутках Юрия Гагарина после его полёта в космос, отмеченное престижной премией "ТЭФИ-регион".

Новая встреча состоится 20 августа в 18:30.

Зрителей ждёт показ фильма "Град потаенный" — истории о забытых страницах Самары. Там, где недавно шумел завод, а когда-то возвышались храмы XVIII века, скрыты тайны, которые ещё только предстоит раскрыть. Фильм погружает в атмосферу прошлого и открывает малоизвестные факты о развитии города.

Перед показом состоится творческая встреча с исполнительным продюсером ГТРК "Самара" Алексеем Крыловым, который расскажет о съёмках и уникальных деталях работы над фильмом.

Самое важное: в этот вечер мы ждем особенного гостя — мэра Самары Ивана Николаевича Носкова, который примет участие в творческой встрече.

Место: кинотеатр "Филин" у Ладьи

Время: 20 августа, 18:30

Вход свободный.