16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минздрав подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер Для участников конкурса "Это у нас семейное" открылись задания от Игоря Бутмана и Дмитрия Маликова В Хворостянском и Пестравском районах началась укладка асфальта на одном из школьных маршрутов Гендиректором фонда "Звезда и лира" стала Екатерина Колотовкина Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией "Т Плюс"

Общество

ГТРК "Самара" продолжает летнюю серию кинопоказов под открытым небом

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лето 2025 года для жителей Самары стало временем встреч с историей и вдохновения благодаря летней серии кинопоказов ГТРК "Самара". В рамках программы на набережной в кинотеатре под открытым небом "Филин" каждую неделю компания делится с горожанами своими документальными фильмами о городе, его жителях и великих событиях, вплетённых в судьбу страны.

Зрители уже успели увидеть картину "Симфония из города Куйбышев", посвящённую легендарной Седьмой симфонии Шостаковича, которая в годы войны стала символом мужества и победы. Также был представлен фильм "Человек света", рассказывающий о Василии Поленове и его картине "Христос и грешница". Большой интерес вызвала и лента "Поднятая целина" — уникальное документальное расследование о первых часах и сутках Юрия Гагарина после его полёта в космос, отмеченное престижной премией "ТЭФИ-регион".

Новая встреча состоится 20 августа в 18:30.

Зрителей ждёт показ фильма "Град потаенный" — истории о забытых страницах Самары. Там, где недавно шумел завод, а когда-то возвышались храмы XVIII века, скрыты тайны, которые ещё только предстоит раскрыть. Фильм погружает в атмосферу прошлого и открывает малоизвестные факты о развитии города.

Перед показом состоится творческая встреча с исполнительным продюсером ГТРК "Самара" Алексеем Крыловым, который расскажет о съёмках и уникальных деталях работы над фильмом.

Самое важное: в этот вечер мы ждем особенного гостя — мэра Самары Ивана Николаевича Носкова, который примет участие в творческой встрече.

Место: кинотеатр "Филин" у Ладьи
Время: 20 августа, 18:30
Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31