В Самаре приступили к сносу "заброшки" на ул. Артемовской

В Самаре начали сносить очередную "заброшку". Она расположена на ул. Артемовской. Как пояснил в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков, снос является "продолжением" встречи с жителями Октябрьского района, которая состоялась в конце марта.
"Заброшенный дом стоял рядом со школой № 155, поэтому одним из первых был внесен в план сноса на этот год. Безопасность детей — в приоритете", — пояснил глава города.
Он добавил, что работы по сносу будут завершены до конца августа, включая вывоз мусора и расчистку территории.
"Дал поручение присоединить освобожденный участок к территории общеобразовательной школы. И сразу начать подготовку проекта благоустройства пришкольной территории для внесения в программу "Школьный двор", - прокомментировал Иван Носков.
