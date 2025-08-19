16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре приступили к сносу "заброшки" на ул. Артемовской В Японии прошли памятные мероприятия к юбилею освобождению Курильских островов В двух озерах Самарской области произошел замор рыбы В Кировском районе восстановлено движение трамваев "Серебряные" волонтеры встретятся на областном форуме

Общество

В Самаре приступили к сносу "заброшки" на ул. Артемовской

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начали сносить очередную "заброшку". Она расположена на ул. Артемовской. Как пояснил в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков, снос является "продолжением" встречи с жителями Октябрьского района, которая состоялась в конце марта.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Заброшенный дом стоял рядом со школой № 155, поэтому одним из первых был внесен в план сноса на этот год. Безопасность детей — в приоритете", — пояснил глава города.

Он добавил, что работы по сносу будут завершены до конца августа, включая вывоз мусора и расчистку территории.

"Дал поручение присоединить освобожденный участок к территории общеобразовательной школы. И сразу начать подготовку проекта благоустройства пришкольной территории для внесения в программу "Школьный двор", - прокомментировал Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31