"Т Плюс" раньше срока завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра

Сотрудники "Т Плюс" досрочно провели гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра. Это позволило выявить 23 слабых участка трубопроводов, большая часть из которых заменена. Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Вместе с опрессовкой теплотрасс специалисты "Т Плюс" выполнили промывку магистралей, чтобы удалить отложения с внутренней поверхности труб. Тестовые пробы, взятые на тепловом выводе с котельной 116 километра, показали, что от источника в Куйбышевский район поступает чистая вода без примесей, соответствующая гигиеническим нормам. Однако при подключении жилых домов качество горячей воды в системе может заметно ухудшиться, если ряд обслуживающих организаций не подготовил внутридомовые системы к приёму тепла.
"Мы приглашаем наших коллег из управляющих компаний и товариществ собственников жилья принять участие в запуске горячего водоснабжения после ремонта. Это позволит оценить качество теплоносителя и провести дополнительную промывку тепловых вводов на жилые дома. Для эффективной подготовки к зиме важна совместная работа теплоэнергетиков и обслуживающих организаций", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Напомним, что в летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий по подготовке внутридомовых систем к приёму тепла. Причём в этом году процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании "Т Плюс".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!