Стартовала вторая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев"

В молодежном центре "Лесная сказка", расположенном Кинельском районе, началась вторая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". В ней принимают участие 250 человек, 9 из которых — дети участников специальной военной операции. Ребята освоят программу по тематическим направлениям и углубят свои знания по истории России. Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области.

"Страна Героев" — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырем тематическим направлениям: "Защитники", "Медиа Победы", "Волонтеры Победы" и "Хранители истории". Программа лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящен важным событиям истории России, ее культуре и достижениям.

Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики и волонтеры. Лагерь проводится в Самарской области с 2022 года, за это время он стал одним из ключевых проектов в сфере молодежной политики.

"Военно-исторический лагерь "Страна Героев" за пять лет привлек более 4000 участников и стал символом патриотизма среди молодежи. Лагерь предоставляет уникальную платформу для воспитания гражданственности и формирования лидерских качеств. Важно помнить, что такие инициативы формируют будущих защитников Родины и способствуют укреплению молодежной политики региона, вдохновляя новое поколение на служение своей стране", — министр молодежной политики Самарской области подчеркнул Владимир Усов.

Для участия во второй смене лагеря было подано 500 заявок. При выборе участников учитывались их навыки и достижения, а также замотивированность для выполнения общих задач смены.

"Я хочу связать свою жизнь с медиасферой и приехала сюда, чтобы получить новые знания и навыки", — поделилась эмоциями Мария Афанасьева, участница лагеря в тематическом направлении "Медиа Победы".

Программа лагеря включает общий образовательный модуль "Военная история России", где обсуждается история Великой Отечественной войны и все важные битвы 1942–1943 годов. Также участники проходят курс по социальному проектированию и посещают общие модули. На тематических занятиях инструкторы рассказывают теорию, а затем ребята отрабатывают свои знания на практике.

"Военно-исторический лагерь "Страна Героев" направлен на то, чтобы подрастающие ребята знали свою историю, умели работать с архивными документами и нашли дело по душе", — отметила Инна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.

В день открытия в рамках проекта "Диалоги с Героями" участники второй смены лагеря встретились с Героем Российской Федерации Андреем Ереминым и Героем Российской Федерации, советником Губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО, выпускником "Школы героев" Максимом Девятовым.

Напомним, "Школа героев" реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". Также во встрече с ребятами принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Афанасьев. Приглашенные рассказали о своем жизненном пути и патриотизме, выборе профессии, ответили на вопросы молодого поколения.