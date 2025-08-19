Стартовала вторая смена областного военно-исторического лагеря "Страна Героев"

В молодежном центре "Лесная сказка", расположенном Кинельском районе, началась вторая смена военно-исторического лагеря "Страна Героев". В ней принимают участие 250 человек, 9 из которых — дети участников специальной военной операции. Ребята освоят программу по тематическим направлениям и углубят свои знания по истории России. Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области.
"Страна Героев" — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырем тематическим направлениям: "Защитники", "Медиа Победы", "Волонтеры Победы" и "Хранители истории". Программа лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящен важным событиям истории России, ее культуре и достижениям.
Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики и волонтеры. Лагерь проводится в Самарской области с 2022 года, за это время он стал одним из ключевых проектов в сфере молодежной политики.
"Военно-исторический лагерь "Страна Героев" за пять лет привлек более 4000 участников и стал символом патриотизма среди молодежи. Лагерь предоставляет уникальную платформу для воспитания гражданственности и формирования лидерских качеств. Важно помнить, что такие инициативы формируют будущих защитников Родины и способствуют укреплению молодежной политики региона, вдохновляя новое поколение на служение своей стране", — министр молодежной политики Самарской области подчеркнул Владимир Усов.
Для участия во второй смене лагеря было подано 500 заявок. При выборе участников учитывались их навыки и достижения, а также замотивированность для выполнения общих задач смены.
"Я хочу связать свою жизнь с медиасферой и приехала сюда, чтобы получить новые знания и навыки", — поделилась эмоциями Мария Афанасьева, участница лагеря в тематическом направлении "Медиа Победы".
Программа лагеря включает общий образовательный модуль "Военная история России", где обсуждается история Великой Отечественной войны и все важные битвы 1942–1943 годов. Также участники проходят курс по социальному проектированию и посещают общие модули. На тематических занятиях инструкторы рассказывают теорию, а затем ребята отрабатывают свои знания на практике.
"Военно-исторический лагерь "Страна Героев" направлен на то, чтобы подрастающие ребята знали свою историю, умели работать с архивными документами и нашли дело по душе", — отметила Инна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.
В день открытия в рамках проекта "Диалоги с Героями" участники второй смены лагеря встретились с Героем Российской Федерации Андреем Ереминым и Героем Российской Федерации, советником Губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО, выпускником "Школы героев" Максимом Девятовым.
Напомним, "Школа героев" реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". Также во встрече с ребятами принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Афанасьев. Приглашенные рассказали о своем жизненном пути и патриотизме, выборе профессии, ответили на вопросы молодого поколения.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.