Свой 500-й волонтерский час самарский доброволец планирует провести на форуме "Россия — спортивная держава"

В Самарской области с 5 по 7 ноября состоится международный спортивный форум "Россия — спортивная держава". Помогать в его организации будут 1000 волонтеров. Одним из них планирует стать Алексей Михеев, который именно на форуме планирует провести своей 500-й волонтерский час.
Чтобы присоединиться к команде волонтеров необходимо подать заявку на портале Добро.рф до 15 сентября. Алексей родом из Безенчукского района, именно там он начал свой волонтерский путь с небольших районных акций, бытовой помощи пожилым людям. Но то человеческое тепло и благодарность, которые он получал в ответ, зажгли в нем желание заниматься волонтерством.
"Помочь бабушкам, покрасить заборы, убраться на улице — казалось бы, такие мелочи. Это не огромные событийные мероприятия, а простая бытовая помощь. Но радость людей, улыбки, благодарность — это бесценно", — рассказывает Алексей.
Также он принимал участие в качестве волонтера на XXX всероссийском фестивале "Российская студенческая весна — 2022" в Самаре, а уже в 2023 году он стал волонтером выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ. По итогам его успешной деятельности именно его отобрали для встречи и презентации выставки для президента России Владимира Путина.
"Встречали Владимира Владимировича я и еще одна девушка-волонтер. Президент подошел, очень тепло поздоровался, пожал руку. Мероприятие прошло одновременно и очень быстро, и будто бы тянулось вечность. Эмоции накрыли уже после того, как мы попрощались. Осознание того, какая важная роль мне выпала, — не передать словами", — отмечает волонтер.
На счету Алексея уже 496 верифицированных волонтерских часов на Добро.рф. А свой юбилейный 500-й час он планирует провести на международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава".
Напомним, что волонтерами форума могут стать граждане России старше 18 лет (с 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачета практики в образовательных организациях.
XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтерской программы продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.