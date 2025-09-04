Свой 500-й волонтерский час самарский доброволец планирует провести на форуме "Россия — спортивная держава"

В Самарской области с 5 по 7 ноября состоится международный спортивный форум "Россия — спортивная держава". Помогать в его организации будут 1000 волонтеров. Одним из них планирует стать Алексей Михеев, который именно на форуме планирует провести своей 500-й волонтерский час.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров необходимо подать заявку на портале Добро.рф до 15 сентября. Алексей родом из Безенчукского района, именно там он начал свой волонтерский путь с небольших районных акций, бытовой помощи пожилым людям. Но то человеческое тепло и благодарность, которые он получал в ответ, зажгли в нем желание заниматься волонтерством.

"Помочь бабушкам, покрасить заборы, убраться на улице — казалось бы, такие мелочи. Это не огромные событийные мероприятия, а простая бытовая помощь. Но радость людей, улыбки, благодарность — это бесценно", — рассказывает Алексей.

Также он принимал участие в качестве волонтера на XXX всероссийском фестивале "Российская студенческая весна — 2022" в Самаре, а уже в 2023 году он стал волонтером выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ. По итогам его успешной деятельности именно его отобрали для встречи и презентации выставки для президента России Владимира Путина.

"Встречали Владимира Владимировича я и еще одна девушка-волонтер. Президент подошел, очень тепло поздоровался, пожал руку. Мероприятие прошло одновременно и очень быстро, и будто бы тянулось вечность. Эмоции накрыли уже после того, как мы попрощались. Осознание того, какая важная роль мне выпала, — не передать словами", — отмечает волонтер.

На счету Алексея уже 496 верифицированных волонтерских часов на Добро.рф. А свой юбилейный 500-й час он планирует провести на международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава".

Напомним, что волонтерами форума могут стать граждане России старше 18 лет (с 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачета практики в образовательных организациях.

XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтерской программы продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.