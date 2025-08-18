16+
Общество

25 лет "Сызранскому помидору": в Сызрани вновь созревают самые вкусные томаты России

СЫЗРАНЬ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В солнечные выходные, 16-17 августа, Сызрань вновь стала центром летнего овощного фестиваля — масштабного события, которое собирает горожан и гостей города, чтобы насладиться ярким и красочным праздником урожая. Традиционно каждую третью субботу августа Сызрань превращается в помидорную столицу Поволжья.

Фото: ФОТО АВТОРА

Самый вкусный летний праздник проходит с 2001 года и является красочной кульминацией международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". "Сызранский помидор" — яркое подтверждение любви сызранцев к своему городу — с богатой историей, культурой, плодородными землями и традициями. Вот уже 25 лет Сызрань встречает на своих улицах гостей из разных городов.

Праздник проходил с большим размахом, на центральной площади собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на карнавальное шествие: взрослые, дети, старики — все были одеты в костюмы помидоров, огурцов, фермеров и поваров. Вокруг царила атмосфера праздника и красок.

Другая часть торжества проходила в парке и сквере, которые были украшены яркими баннерами, декоративными инсталляциями, стендами с едой и помидорной атрибутикой. На сцене проходили конкурсы и мастер-классы от фермеров. Родители с детьми активно проводили время в игровых зонах и на тематических конкурсах. Не обошлось и без традиционной ярмарки — лотки со свежей продукцией, медом,домашней выпечкой и сувенирами пользовались большим спросом.

"Это отличная возможность не только насладиться самыми свежими помидорами, но и поддержать местных фермеров", — отметил один из организаторов.

Главной изюминкой фестиваля стал конкурс "Сызранский гигант" на самый большой и сочный помидор, где участники демонстрировали свой лучший урожай. Ольга Романова стала победительницей текущего года, представив помидор массой 1383 граммов. Серебро завоевала Вера Терехова с плодом весом 1132 граммов, бронза же досталась Виталию Ожерельеву, чей томат достиг массы 1108 граммов.

Победители получили заслуженные дипломы и вместе с помощником губернатора Самарской области Артуром Абдрашитовым провели церемонию торжественного открытия праздника.

"Я очень надеюсь, что те, кто сегодня находится здесь, в этом красивом купеческом городе, обязательно успеют посетить каждый уголок этого праздника и вновь окунуться в эту прекрасную атмосферу", — отметил Артур Абдрашитов.

Позже всех желающих угощали вкусной томатной пиццей размером целых 25 метров, а завершился фестиваль праздничным концертом с выступлением духовых оркестров.

