В Японии прошли памятные мероприятия к юбилею освобождению Курильских островов

18 августа 1945 г. началась операция по освобождению Курильских островов от японской оккупации.

Участник проекта "Школа героев" Денис Михайлин побывал на о. Шумшу. "Для меня огромная честь быть сегодня в том месте, где происходило это колоссальное по значимости событие", — написал он в своей соцсети.

В эти дни на о. Шумшу собрались региональные лидеры Ассоциации ветеранов СВО, исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев, участники президентской программы "Время Героев", реконструкторы и военкоры. В памятных мероприятиях принял участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко. Довелось познакомиться с ним лично.

"Остров до сих пор хранит память о Курильском десанте. Время здесь будто остановилось — поразительно, но танки сохранились в том виде, в каком их оставили в далеком 45-м. Техника, блиндажи, патроны на поле сражений… Документальности происходящему добавила историческая реконструкция, свидетелями которой мы стали. Пробирающая атмосфера, до мурашек.

На протяжение года по поручению президента на Шумшу проходит поисковая операция, здесь находят и перезахоранивают останки наших бойцов. Почтили память погибших защитников у мемориала в честь воинов-освободителей. В будущем на этом месте будет создан военно-исторический мемориальный комплекс, и "уснувшие" здесь танки станут его частью. Сегодня при участии Сергея Владиленовича Кириенко мы заложили первый камень в строительство масштабного комплекса.

Остров Шумшу был освобожден первым. Это сражение стало решающим для капитуляции Японии. Курильская операция завершилась уже к 1 сентября. Больше времени у наших войск просто не было — если бы американцы зашли сюда первыми, Курилы могли быть уже не нашими. В тяжелейших природных условиях, с учетом численного преимущества противника, советская армия застала врага врасплох. В ходе операции 56 островов Курильской гряды отошли нам и теперь по праву принадлежат России", — написал Михайлин.