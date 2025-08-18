16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Японии прошли памятные мероприятия к юбилею освобождению Курильских островов В двух озерах Самарской области произошел замор рыбы В Кировском районе восстановлено движение трамваев "Серебряные" волонтеры встретятся на областном форуме Жителей Самарской области приглашают стать лекторами акции "Поделись своим знанием"

Общество

В Японии прошли памятные мероприятия к юбилею освобождению Курильских островов

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 августа 1945 г. началась операция по освобождению Курильских островов от японской оккупации.

Фото: соцсети Дениса Михайлина

Участник проекта "Школа героев" Денис Михайлин побывал на о. Шумшу. "Для меня огромная честь быть сегодня в том месте, где происходило это колоссальное по значимости событие", — написал он в своей соцсети.

В эти дни на о. Шумшу собрались региональные лидеры Ассоциации ветеранов СВО, исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев, участники президентской программы "Время Героев", реконструкторы и военкоры. В памятных мероприятиях принял участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко. Довелось познакомиться с ним лично.

"Остров до сих пор хранит память о Курильском десанте. Время здесь будто остановилось — поразительно, но танки сохранились в том виде, в каком их оставили в далеком 45-м. Техника, блиндажи, патроны на поле сражений… Документальности происходящему добавила историческая реконструкция, свидетелями которой мы стали. Пробирающая атмосфера, до мурашек.

На протяжение года по поручению президента на Шумшу проходит поисковая операция, здесь находят и перезахоранивают останки наших бойцов. Почтили память погибших защитников у мемориала в честь воинов-освободителей. В будущем на этом месте будет создан военно-исторический мемориальный комплекс, и "уснувшие" здесь танки станут его частью. Сегодня при участии Сергея Владиленовича Кириенко мы заложили первый камень в строительство масштабного комплекса.

Остров Шумшу был освобожден первым. Это сражение стало решающим для капитуляции Японии. Курильская операция завершилась уже к 1 сентября. Больше времени у наших войск просто не было — если бы американцы зашли сюда первыми, Курилы могли быть уже не нашими. В тяжелейших природных условиях, с учетом численного преимущества противника, советская армия застала врага врасплох. В ходе операции 56 островов Курильской гряды отошли нам и теперь по праву принадлежат России", — написал Михайлин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31