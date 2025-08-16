"Т Плюс" выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика

За лето 2025 года специалисты "Т Плюс" выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов в Самаре, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объекта. В планах теплоэнергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах до 1 октября.

На данный момент на двух объектах работы уже завершены, идёт восстановление благоустройства. На остальных участках перекладка продолжается по плану, без отклонений по срокам.

В частности, на улице Чапаевской теплоэнергетики обновляют трубопровод от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской. Данный участок был включен в программу ремонта после выявления здесь нескольких дефектов в отопительный период и по результатам гидравлических испытаний. После обследования технического состояния коммуникаций "Т Плюс" дополнительно обновила здесь 253 метра теплосети.

"К каждому объекту технического перевооружения мы стараемся подходить комплексно. Проводим подробное обследование, чтобы выявить слабые смежные участки теплотрасс и также включить их в проект работ. Кроме того, приглашаем коллег из муниципалитета и других ресурсоснабжающих организаций, чтобы при необходимости были выполнены ремонтные работы на сторонних сетях. Это позволяет привести в порядок все коммуникации и долгое время не доставлять неудобства горожанам", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В приоритете "Т Плюс" замена тепловых сетей вблизи детских садов и учебных заведений: здесь все монтажные работы вместе с приведением в порядок газонов, дворовых проездов и пешеходных тротуаров планируется закончить до 1 сентября.