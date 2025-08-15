В Самаре состоится Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию"

22 августа Самара присоединится к Фестивалю "Русское лето. ZaРоссию", который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны.

Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и "Катюша", а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий. Фестиваль покажет сплоченность нашего народа, его самоотверженность и самобытность, напомнит о богатстве российских традиций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" стартовал 5 августа в городе Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами стали гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

"Русское лето. ZаРоссию" в Самаре пройдет на площади им. Куйбышева. Программа будет интересна людям самых разных возрастов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с многонациональным народом нашей страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В этом году Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" охватывает Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Наряду с Самарой, фестиваль пройдет в Орле, Ярославле, Биробиджане, Прокопьевске, Петропавловске-Камчатском, Чебоксарах, Кемерове, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Иркутске, Рязани, Оренбурге и Новосибирске.

Начало программы в 16:00, вход свободный.

Партнерами фестиваля выступают Народный фронт, фонд "Все для Победы!", шоу от Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля - радиостанция "Гордость".