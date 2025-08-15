16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" В реке Падовка выявили превышение концентрации аммония и нитритов Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в августе Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума "Россия — спортивная держава" остался месяц

Общество

В Самаре состоится Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

22 августа Самара присоединится к Фестивалю "Русское лето. ZaРоссию", который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны.

Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и "Катюша", а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий. Фестиваль покажет сплоченность нашего народа, его самоотверженность и самобытность, напомнит о богатстве российских традиций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" стартовал 5 августа в городе Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами стали гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

"Русское лето. ZаРоссию" в Самаре пройдет на площади им. Куйбышева. Программа будет интересна людям самых разных возрастов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с многонациональным народом нашей страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В этом году Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" охватывает Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Наряду с Самарой, фестиваль пройдет в Орле, Ярославле, Биробиджане, Прокопьевске, Петропавловске-Камчатском, Чебоксарах, Кемерове, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Иркутске, Рязани, Оренбурге и Новосибирске.
Начало программы в 16:00, вход свободный.

Партнерами фестиваля выступают Народный фронт, фонд "Все для Победы!", шоу от Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля - радиостанция "Гордость".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31