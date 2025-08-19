Под колесами КамАЗа в Смышляевке погибла пенсионерка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 августа, около 16:45 в Смышляевке во дворе дома № 9 по ул. Аэропорт-2 под колеса КамАЗа попала 71-летняя женщина. Она скончалась на месте ДТП до приезда "скорой".

Фото: ГУ МВД по Самарской области