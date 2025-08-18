В Самарской области прогнозируются дожди с градом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в регионе в ближайшие дни, с 18 по 20 августа. По данным синоптиков, прогнозируются дождь с градом и сильный ветер.