В Самарской области прогнозируются дожди с градом

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в регионе в ближайшие дни, с 18 по 20 августа. По данным синоптиков, прогнозируются дождь с градом и сильный ветер.
В понедельник, 18 августа, в Самаре будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.
Во вторник, 19 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +17…+22 °C.
20 августа в Самарской области сохранится переменная облачность и осадки. Ветер западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +19…+24 °C.
