От каникул — к урокам без срывов: психолог ВСК дает советы по адаптации для учеников и родителей

Начало нового учебного года всегда связано со стрессом, ведь школьникам, студентам и их родителям необходимо адаптироваться к новому режиму и усиленным интеллектуальным нагрузкам. Важно пройти этот этап плавно и осмысленно, сохранив позитивный настрой на учебу. Психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Елена Куперштейн подготовила рекомендации о том, как сделать этот процесс максимально комфортным.

В первую очередь важно нормализовать режим дня. Рекомендуется за 1-2 недели до начала занятий начинать сдвигать время отхода ко сну на 15-30 минут каждый день. Это поможет снизить риск дневной сонливости и повысит общую продуктивность. Для закрепления положительных изменений важно избегать использования гаджетов за 1–2 часа до сна, так как синий свет может подавлять выработку мелатонина. В качестве альтернативы можно читать книги, медитировать — это способствует улучшению настроения и общего самочувствия.

Также следует уделить внимание когнитивной сфере. Мозг, долгое время находившийся в относительно расслабленном состоянии, нуждается в постепенной интеллектуальной нагрузке. Например, за несколько дней до начала учебы рекомендуется просмотр научно-популярного контента, решение несложных задач и т. д. Это активизирует нейронные связи и снижает сопротивление умственной деятельности. Стоит отметить, что важно избегать перегрузок — достаточно 30–40 минут в день, чтобы не спровоцировать усталость.

В процессе адаптации к началу учебного года важную роль играет поддержка родителей. Их основная задача — создание эмоционально безопасной среды для ребенка. Необходимо вести открытый диалог о предстоящих изменениях, совместно планировать распорядок дня и демонстрировать уверенность в успехе ребенка — все это формирует устойчивую мотивацию. Однако если взрослые сами испытывают тревогу, она передается и детям. Также рекомендуется ограничить критику в адрес ученика в первые недели учебы, акцентируя внимание на достижениях ребенка.

Особая поддержка требуется тем, кто меняет учебное заведение. Связанный с этим неизбежный стресс можно смягчить предварительным знакомством с расписанием и распорядком дня в вузе или школе, педагогами, будущими одноклассниками и однокурсниками. Это поможет в значительной степени снизить уровень тревожности и стресса. Кроме того, родителям следует активно взаимодействовать с администрацией школы, чтобы своевременно выявлять и решать возникающие у ребенка трудности.

Отдельная группа риска — дети, пережившие школьный буллинг. Им необходима всесторонняя поддержка, которая включает в себя коррекцию самооценки, развитие навыков общения и желательно психотерапевтическую помощь. Весьма эффективны занятия по социальному взаимодействию, где подростки могут научиться строить здоровые отношения в безопасной среде. Главное — не зацикливаться на прошлом негативном опыте, а научить ребенка правильному поведению в конфликтных ситуациях.

"Включение в учебный процесс — не преодоление сопротивления, а гармоничное встраивание в новую реальность. Когда мы даем психике время и ресурсы, она находит оптимальные пути для развития, при которых изменения перестают быть стрессом и становятся естественной частью личностного роста", — подчеркивает Елена Куперштейн, психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.