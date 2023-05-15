Из-за пожара на тольяттинском производстве возбудили уголовное дело

В Тольятти из-за пожара в покрасочном цеху завода по производству дверей "Феррони" возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, пожар начался вечером 13 мая по адресу Поволжское шоссе, дом 3, стр. 1. В результате огонь повредил имущество предприятия на площади 20 тыс. кв. м, кроме того, обрушилась кровли на площади 5 000 кв. м.

По предварительным данным, пожар начался во время работ по окраске дверей.