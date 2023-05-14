В горящем цеху в Тольятти обрушилась кровля и увеличилась площадь пожара

В воскресенье, 14 мая, ночью стало известно, что площадь пожара в покрасочном цехе предприятия на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе увеличилась до 20 000 кв. м.

На площади 5000 кв. м. произошло обрушение кровли, об этом в 1:46 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в покрасочном цехе поступило в чрезвычайные службы в 13 мая в 22:05. В 23:05 пресс-служба регионального МЧС России сообщала, что площадь пожара составляет 1000 кв. м.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области в 23:06 сообщила, что в районе места происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для специального автотранспорта.

На место происшествия направлены ближайшие автопатрули, выехала следственно-оперативная группа и руководство Управления МВД России по г. Тольятти.

В 23:44 представители регионального управления МЧС России констатировали, что площадь пожара составляет 6000 кв. м.и уточнили, Что погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек. Пожару присвоен третий номер сложности.

В 0:49 в пресс-службе МЧС России по Самарской области сообщили, что борьба с огнем продолжается. Для тушения пожара привлечены 314 человек, 69 единиц техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".