"Северсталь" анонсировала обновленную технологию быстровозводимых зданий

Группа компаний "Северсталь Стальные Решения" презентовала усовершенствованную технологию быстровозводимых зданий на основе стальных тонкостенных конструкций в рамках выставки "Металлоконструкции" в Москве. Новинка позволит оптимизировать строительство объектов промышленности, торговли и социальной сферы.

Группа компаний "Северсталь Стальные Решения" представила обновленную систему стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Технология под названием Spider 2.0 предназначена для создания таких объектов, как склады, торговые площади и спортивные комплексы. Она может стать альтернативой традиционным конструкциям из черного металла благодаря высокой прочности, гибкости, огнестойкости и другим важным характеристикам.

Специалисты "Северстали" провели ряд испытаний для создания технологичного решения. Первая версия этого продукта (Spider-B) была разработана на заводе металлоконструкций в подмосковном Обнинске и широко зарекомендовала себя на рынке. Систему усовершенствовали и сделали более прочной и безопасной, в соответствии с современными нормативными требованиями.

Одно из ключевых преимуществ Spider 2.0 в том, что конструктив способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки. Это позволит возводить сооружения практически в любом регионе страны. При этом технология соответствует актуальным строительным нормам и правилам (СНиП). Инженеры также оптимизировали металлоемкость конструкций. Благодаря этому, для объектов на базе ЛСТК, представленных "Северсталью", потребуется меньше материалов, а значит повысится рентабельность объекта. Кроме того, конструкции не требуют сложного монтажа. Каркас из Spider 2.0 представляет собой некий "конструктор", где элементы соединяются болтами, что ускоряет сборку и снижает трудозатраты.

"Строительство из металлоконструкций сегодня стремительно развивается и открывает широкие возможности для разных отраслей: сельскохозяйственной, логистической, торговой, спортивной и других, — комментирует директор группы компаний "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков, — Наша технология быстровозводимых зданий Spider 2.0 может дать импульс для создания новых проектов в регионах и возобновлению строительства тех объектов, которые были приостановлены в связи с непростой экономической ситуацией".

Важную роль в использовании стали в строительстве играет огнестойкость. Технология Spider 2.0 отличается улучшенной характеристикой. Этого удалось достичь благодаря проведенному впервые в России полному комплексу испытаний всех конструктивных элементов и узлов для зданий на ЛСТК-каркасе. Огнезащита металлических конструкций позволяет предотвратить разрушение зданий при воздействии высоких температур пожара, сохранить несущую способность и безопасность людей.

"Мы сами проводим испытания наших решений, у нас для этого есть лаборатории и квалифицированные специалисты, а также мы гарантируем наличие необходимых сертификатов", — пояснил руководитель направления перспективного инжиниринга "Северстали" Николай Смирнов.

Использование быстровозводимых стальных конструкций может стать подспорьем для роста деловой активности в регионах, даже на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Реализовывать объекты на основе ЛСТК возможно за короткий строительный сезон, что закроет вопрос о своевременности введения в эксплуатацию объектов. Для России это особенно важно, ввиду зависимости работ от климатических особенностей.

Строительство из легких металлических конструкций позволяет также более точно проектировать здания и создавать различные архитектурные объекты, что может стать конкурентным преимуществом для предприятий малого и среднего бизнеса.