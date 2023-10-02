16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Создатель "Фабрики красок": "Выиграют компании, имеющие высокую степень локализации" Тольяттинский завод "Феррони" сохраняет высокие темпы работы в новых условиях Самарская компания разработала рулонный бетон В Тольятти запустили завод сборных железобетонных изделий На заводе по производству противопожарных дверей в Тольятти появится 1500 рабочих мест

Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Лакокрасочные гиганты Jotun, Hempel и PPG объединились под крышей холдинга "Литум"

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 182
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Впервые в истории отрасли, крупнейшие мировые производители красок - норвежская компания Jotun, датская Hempel и американская PPG - объединили свои активы, создав холдинг "Литум". Это событие приобретает стратегическое значение в развитии лакокрасочной индустрии.

Сделка завершена группой компаний "Литум" 1 сентября 2023 года с приобретением активов американской компании PPG. В июле 2023 года "Литум" приобрел российский бизнес датской компании Hempel, а в августе 2022 года - норвежской Jotun. Опыт и технологии мировых лидеров в области производства красок теперь будут объединены в единый лакокрасочный холдинг.

 

Компания "Литум" в настоящее время управляет предприятиями в Ленинградской области, Коломне, Липецке и Ульяновске, обладая совокупной производственной мощностью в 65 тыс. тонн ЛКМ в год. Это делает "Литум" крупнейшим российским производителем, поставляющим продукцию для ключевых отраслей промышленности, таких как судостроение, мостостроение, нефтегазовая отрасль и другие.

Основной приоритет "Литум" - сохранить персонал, технологии и бизнес-процессы для обеспечения стабильности и будущего развития отрасли. Компания также планирует в ближайшие 5 лет стать лидером по поставкам ЛКМ в России и выйти на мировой рынок.

 

"Мы видим одной из ключевых задач "Литум" - стать преемником Jotun и сохранить бизнес-процессы, стандарты качества и сотрудников. Сегодня мы столкнулись с еще более серьезным вызовом - аккумулировать уникальный опыт компаний-предшественников, и внедрять лучшие практики силами лучших кадров. В этом случае синергетический эффект для отрасли может быть гораздо сильнее, и выиграют от этого прежде всего потребители", - отметил генеральный директор ГК "Литум", Андрей Дружинин.

 

Исследования и разработки становятся ключевым аспектом в стратегии компании. Подразделение R&D отвечает за разработку новых рецептур и материалов, а также анализ качества покрытий в условиях эксплуатации. "Литум" реализует комплексный подход, предоставляя клиентам не просто краску в банке, а защитное покрытие.

"Занимать лидирующую позицию на рынке - означает задавать тон, создавать тенденции. Это и есть развитие. На базе интеллектуального капитала и ресурсов ГК "Литум" мы планируем создать целый кластер разработок и подготовки кадров. На нашей продукции вы можете увидеть слова "Интеллект и защита" - это ключевой посыл компании нашим клиентам и отрасли в целом", - подытожил Андрей Дружинин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

Фото на сайте

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

На заводе "Самарский Стройфарфор" состоялось заседание общественного совета при Минтруда

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом завод железобетонных конструкций "Корпорации КОШЕЛЕВ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5