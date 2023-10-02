Лакокрасочные гиганты Jotun, Hempel и PPG объединились под крышей холдинга "Литум"

Впервые в истории отрасли, крупнейшие мировые производители красок - норвежская компания Jotun, датская Hempel и американская PPG - объединили свои активы, создав холдинг "Литум". Это событие приобретает стратегическое значение в развитии лакокрасочной индустрии.

Сделка завершена группой компаний "Литум" 1 сентября 2023 года с приобретением активов американской компании PPG. В июле 2023 года "Литум" приобрел российский бизнес датской компании Hempel, а в августе 2022 года - норвежской Jotun. Опыт и технологии мировых лидеров в области производства красок теперь будут объединены в единый лакокрасочный холдинг.

Компания "Литум" в настоящее время управляет предприятиями в Ленинградской области, Коломне, Липецке и Ульяновске, обладая совокупной производственной мощностью в 65 тыс. тонн ЛКМ в год. Это делает "Литум" крупнейшим российским производителем, поставляющим продукцию для ключевых отраслей промышленности, таких как судостроение, мостостроение, нефтегазовая отрасль и другие.

Основной приоритет "Литум" - сохранить персонал, технологии и бизнес-процессы для обеспечения стабильности и будущего развития отрасли. Компания также планирует в ближайшие 5 лет стать лидером по поставкам ЛКМ в России и выйти на мировой рынок.

"Мы видим одной из ключевых задач "Литум" - стать преемником Jotun и сохранить бизнес-процессы, стандарты качества и сотрудников. Сегодня мы столкнулись с еще более серьезным вызовом - аккумулировать уникальный опыт компаний-предшественников, и внедрять лучшие практики силами лучших кадров. В этом случае синергетический эффект для отрасли может быть гораздо сильнее, и выиграют от этого прежде всего потребители", - отметил генеральный директор ГК "Литум", Андрей Дружинин.

Исследования и разработки становятся ключевым аспектом в стратегии компании. Подразделение R&D отвечает за разработку новых рецептур и материалов, а также анализ качества покрытий в условиях эксплуатации. "Литум" реализует комплексный подход, предоставляя клиентам не просто краску в банке, а защитное покрытие.

"Занимать лидирующую позицию на рынке - означает задавать тон, создавать тенденции. Это и есть развитие. На базе интеллектуального капитала и ресурсов ГК "Литум" мы планируем создать целый кластер разработок и подготовки кадров. На нашей продукции вы можете увидеть слова "Интеллект и защита" - это ключевой посыл компании нашим клиентам и отрасли в целом", - подытожил Андрей Дружинин.