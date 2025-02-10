Рынок ЛСТК в России: устойчивый рост на фоне спада и перспективы развития

Технология постройки зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) появилась в России в 2000-х годах и быстро приобрела популярность в таких сегментах экономики, как ритейл, сельское хозяйство и логистика. Сегодня, несмотря на спад в других нишах строительного рынка, она продолжает демонстрировать двухзначную динамику роста: сегмент растёт на 13-17% в год, по данным "Смарт Консалт". Разбираемся в чем причина этого и в том, каким видам бизнесов подойдет технология.

2024 год оказался не самым благоприятным для большинства секторов строительного рынка, сокращались объемы инвестиций и число новых проектов. Однако сегмент ЛСТК, по данным "Смарт Консалт", продемонстрировал уверенный рост на 13%. Основным сегментом потребления ЛСТК стало нежилое строительство — на его долю приходится 70-80%. Технология используется при возведении складов и ангаров, производственных зданий и объектов торговли. Оставшиеся 20-30% рынка приходятся на жилищное строительство, преимущественно малоэтажное. Исследовательская компания также отмечает, что потребность в ЛСТК-профилях в последние годы полностью удовлетворяется за счет российской продукции, что подчеркивает независимость данного сегмента от импортных поставок.

Быстрее и дешевле

Главное преимущество быстровозводимых зданий из ЛСТК — это скорость строительства благодаря высокой заводской готовности элементов каркаса. Каркас здания состоит из нескольких типов ∑-образных и С-образных тонкостенных профилей. Соединение элементов конструкции производится при помощи деталей с предварительно выполненными отверстиями. В качестве крепежа применяются оцинкованные болты и саморезы. Использование тонкостенных профилей позволяет при минимальном весе конструкции добиться уникальных прочностных характеристик несущего каркаса. Отсутствие необходимости производить сварочные работы является дополнительным преимуществом в текущих условиях, так как на рынке наблюдается существенный дефицит сварщиков и необходимость привлечения этого типа сотрудников может стать фактором, приводящим к увеличению сроков проекта.

Для монтажа зданий из ЛСТК также не нужна техника с большой грузоподъемностью. В отдельных случаях монтаж может осуществляться даже без использования кранового оборудования. Легкие конструкции, такие как серия "Спайдер-В" от "Северсталь Стальные Решения", могут быть установлены на точечные фундаменты, а иногда и просто на бетонную площадку, что обеспечивает значительную экономию на земляных работах. Вес элементов конструкций заметно ниже, чем у традиционных металлоконструкций из сварных или горячекатаных профилей, не говоря уже о традиционных строительных технологиях — кирпиче и железобетоне. Высокая степень заводской готовности конструкций допускает произвести качественный монтаж без доработок на месте. С момента подписания договора до момента поставки металлоконструкций и комплектующих проходит от 3 до 8 недель. Конструкция полезной площадью 2-3 тысячи метров может быть собрана бригадой из 10 человек за 20-30 дней. Использование технологи ЛСТК обеспечивает всесезонность строительства, тогда как в случае с железобетонными конструкциями часть работ может производиться только в летнее время.

При строительстве зданий из ЛСТК дополнительная оптимизация бюджета строительства достигается за счет низкой стоимости логистики. Конфигурация профилей, применяемых в конструкции зданий на основе ЛСТК, специально подобрана для оптимальной упаковки комплектующих элементов. Для перевозки комплекта здания полезной площадью 540 м² потребуется стандартная фура.

Где используется ЛСТК

"Северсталь Стальные Решения" выпускает здания на основе ЛСТК в следующих основных конфигурациях: рамные, ферменные и комбинированные конструкции, где фермы выполнены на основе ЛСТК, а колонны — чернометаллические. Применение ферменных конструкций оправдано для зданий с большим пролётом, что позволяет существенно сэкономить на фундаменте, а также там, где это обосновано специфическими особенностями здания (например, наличие плоского подшивного потолка), или в районах с большой снеговой нагрузкой (V снеговой район). Конструктив здания позволяет строить как однопролётные, так и многопролётные быстровозводимые здания. Многопролётные здания востребованы там, где нужны строения большой площади (производство, логистика, сельское хозяйство).

Благодаря использованию ферм здания обладают низкой металлоемкостью, что соответственно снижает их стоимость. Ферменные конструкции нашли широкое применение в строительстве птичников и свинарников. Конструктив представляет собой плоскую ферму, где все элементы выполнены из гнутого оцинкованного профиля. Наличие ровного нижнего пояса позволяет обшивать потолок здания изнутри сэндвич-панелями. Отсутствие пористых материалов в покрытии из сэндвич панелей упрощает чистку, предотвращает появление грязи и болезнетворных бактерий в помещении.

Специалистами "Северсталь Стальные Решения" разработаны несколько типовых проектов зданий, оптимально походящих для определенных задач. Например, трёхпролётное здание под единой кровлей, разработано для строительства птицеводческих комплексов. Такое помещение применяется для размещения основного поголовья и молодняка: конфигурация здания позволяет значительно оптимизировать теплопотери и рационально использовать существующее пространство. В последнее время в основном на юге России увеличился спрос на старательство овощехранилищ. В таких объектах также есть дополнительные требования. Например, в случае картофелехранилищ засыпного типа картофель засыпается на высоту до 5 метров. Чтобы снизить нагрузку на стены здания, монтируется внутренняя подпорная стена, выполненная из сварных двутавров. Она принимает на себя основную нагрузку. Типовой проект для свинокомплексов адаптирован к наиболее распространенным типам оборудования, использующегося в этой сфере животноводческой деятельности.

Возможности применения технологии ЛСТК очень широки практически во всех сферах экономики. К примеру, из легких стальных тонкостенных конструкций можно строить производственные комплексы, объекты социальной и спортивной инфраструктуры, автосалоны, выставочные комплексы, здания аэропортов, различные объекты в удаленных районах Севера.

Технология ЛСТК продолжает завоевывать популярность в России благодаря своей экономической эффективности, скорости строительства и широким возможностям применения. Производители металлопродукции подтверждают тренд на рост рынка ЛСТК. "В условиях текущей экономической ситуации ЛСТК представляет собой выгодное решение для бизнеса, стремящегося оптимизировать затраты и ускорить реализацию проектов. Мы видим большой потенциал в развитии технологии, — комментирует Алексей Павлинский. — Со своей стороны, как ведущий отечественный производитель металлоконструкций, не только продолжаем совершенствовать наши продукты, но и разрабатываем новые типовые проекты и финансовые инструменты для улучшения взаимодействия с партнерами".