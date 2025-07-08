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Строительство Строительство и недвижимость

Самарец Денис Шаланский вышел в полуфинал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полуфинал престижного Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли - 2025" вышел самарский индивидуальный предприниматель - руководитель проектов в секторе индустриальной недвижимости, член инвестиционного совета Самарской области Денис Шаланский. Конкурс проводится при поддержке Министерства строительства России. В этом году за признание боролись 23,5 тысяч человек, из которых в полуфинал вышло всего 300 участников из 54 регионов.

Фото: предоставлено автором

— Денис, кто ваши соперники?

— Руководители различного уровня в строительной отрасли, у которых есть опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы. Оказалось, что российский конкурс интересует и зарубежных специалистов. В полуфинал вышли конкурсанты из Сербии, Турции и Египта. 

— Чем этот конкурс отличается от других? Почему решили в нем участвовать?  

— До этого в подобных конкурсах не участвовал, сравнить не могу, потому что это мой первый такой опыт. В строительстве я уже 24 года, прошел путь от бригадира до собственника компании. Думаю, что у меня сейчас достаточно опыта, чтобы принести пользу Самарской области.

Победа даст возможность внедрить цифровую платформу для контроля сроков и затрат на стройплощадках, а также открыть центр подготовки специалистов строительной отрасли с грантами для студентов. Это даст как минимум сотни рабочих мест и привлечет в наш регион инвестиции. 

Кроме того, хочу перенять опыт коллег и расширить профессиональные связи. Уверен, что синергия знаний — ключ к развитию отрасли. 

— Сфера строительства обширная. Какое направление выбрали Вы и почему?

— Руковожу проектами в секторе индустриальной недвижимости, специализируюсь на концепции ГРИНФИЛД. Среди ключевых проектов — логистический комплекс площадью 135 000 кв. м и мультитемпературный склад, отмеченный премией "Золотой кирпич". Реализовывал проекты на 17 млрд рублей и в рекордные сроки возводил логистический комплекс — всего за семь месяцев. 

Строительство — это увлекательный процесс, а не просто возведение стен или зданий. Мне интересно создавать экосистему, выстраивая взаимосвязи между всеми участниками строительства, а также пересобирать индустрию — реорганизовывать отрасль через внедрение новых цифровых технологий. При этом новое интересно систематизировать и стандартизировать. 

— Какие неочевидные навыки нужны в вашей работе?  

—  Умение говорить на языке инвесторов. Они думают в терминах NPV и IRR, а строители — в кубометрах бетона. Я — переводчик между этими мирами. 

— Что оказалось самым сложным в конкурсе, а что далось легко?

— Легко было записать видеопрезентацию, потому что просто говорил о том, что люблю. 
На удивление сложно было написать эссе о будущем отрасли. Есть знания, мысли, идеи и казалось, что оформить это будет просто. Но на то, чтобы систематизировать и лаконично изложить теорию и мою более чем 20-летнюю практику, потребовалось много времени. Предложил конкретные решения. В их числе семь мер, среди которых — создание учебных центров с господдержкой и популяризация профессии. Это сократит сроки строительства на 30% и повысит ROI на 25%! 

Я вывел формулу эффективности с учетом временного фактора, математизировал успех! Представьте: коэффициент, который увеличивает эффективность проекта на 10%, если сдать его на месяц раньше срока. Мой комплекс при таком подходе принес бы дополнительно 150 млн рублей прибыли. 

— Денис, вы активно занимаетесь спортом. Хоккей и сноуборд помогают в жизни и в работе?  

— Конечно! Хоккей — это командная игра, где важно мгновенно принимать решения, а сноуборд учит держать баланс даже на сложных трассах. В строительстве то же самое: нужно вести проект к цели, маневрируя между бюджетами, сроками и рисками. Мои трофеи в турнирах — доказательство, что я привык побеждать.  

— Какой совет могли бы дать молодым специалистам, да и всем молодым людям?

— Не бойтесь ошибаться! Мой первый проект прогорел, но возможно это лучшее, что могло бы со мной произойти. Сочетайте "железобетонные" знания с гибкостью. Учитесь у всех — от разнорабочего до министра. Для тех, кто работает в строительной отрасли, важно помнить, что здание — это не только стены, это чья-то новая жизнь!

V Всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли" проводится при поддержке Минстроя РФ. Он направлен на формирование кадрового резерва отрасли, обмен передовыми практиками, развитие профессионального сообщества.

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