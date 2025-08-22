Авито: Жители Приволжского федерального округа в среднем сберегают почти 11,5 тысяч рублей в месяц

Финансовые накопления дают запас прочности и позволяют быстрее двигаться к целям, но формируют их далеко не все. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить, сохраняют ли они деньги, на какие цели и какими способами формируют сбережения.

Результаты опроса показали, что 59% респондентов из Приволжского федерального округа регулярно формируют накопления. В среднем по стране среди зумеров (18–24 года) таких 67%. У миллениалов (25–34 года) доля чуть ниже — 60%, у бумеров (45–64 года) — 57%. Интересно, что деньги откладывают примерно одинаково часто и мужчины, и женщины — 59% и 60% соответственно.

Более половины опрошенных жителей ПФО (51%) назвали главной целью сбережений создание "финансовой подушки" — резерва на случай потери дохода или других непредвиденных ситуаций. На отпуск копят 26%, а на покупку машины, квартиры или техники — 29% участников опроса. 23% откладывают деньги без конкретной цели, а 16% планируют заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход. На образование — своё или детей — копят 9% респондентов.

Чаще всего о цифровых продуктах для формирования накоплений опрошенные жители ПФО узнают в отделениях банков (29%), а 9% — через рекламу на маркетплейсах и сайтах объявлений. Чуть реже источником информации становится наружная реклама (7%) и интеграции у блогеров (6%).

65% жителей ПФО хранят деньги на накопительных счетах или отдельных дебетовых картах. Наличными предпочитают хранить свои сбережения 42% опрошенных. В ценные бумаги инвестируют 12% участников опроса. Еще 9% пользуются цифровыми финансовыми инструментами, которые помогают откладывать деньги автоматически — например, инвесткопилки или округления покупок. В валюте держат сбережения 4% опрошенных.

Для большинства участников опроса (62%) при выборе способа накоплений решающим фактором является возможность быстро получить доступ к деньгам. На втором месте — перспектива получать пассивный доход (46%). Для 13% важна узнаваемость банка или сервиса, а 7% ориентируются на собственные знания либо 10% предпочитают инструменты с автопополнением.

Чаще всего респонденты откладывают до 5 000 рублей в месяц — об этом сообщили 40% опрошенных. Еще 31% указали, что могут ежемесячно сохранять от 5 до 10тысяч рублей, а около 21% — от 10 до 30 тысяч. Более крупные суммы — от 30 до 50 тысяч рублей сохраняют 5% респондентов. В среднем опрошенные жители ПФО накапливают по 11 462 рубля в месяц.

"Поколение Z демонстрирует растущее стремление к финансовой самостоятельности. Согласно данным Авито Работы, молодежь активнее выходит на рынок труда — в I полугодии 2025 года количество резюме соискателей в возрасте 14-17 лет увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди молодежи 18-24 лет рост числа резюме составил 36%. Эти цифры свидетельствуют о важном тренде: современные подростки и молодые люди начинают задумываться о заработке и финансовой независимости достаточно рано. Работа для них становится не просто способом получить карманные деньги, а возможностью накопить на важные цели и получить первый профессиональный опыт", — комментирует директор по развитию Авито Работа Роман Грибанов.