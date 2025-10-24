16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ВТБ объяснили повышение ставок по вкладам Новым годом В ВТБ назвали заседание по ключевой ставке тестированием жесткости ЦБ CARCADE представляет новые поступления подержанных автомобилей в октябре 2025 года Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек Опрос ВТБ: 87% россиян хотели бы привязать к банковской карте свои льготы

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE представляет новые поступления подержанных автомобилей в октябре 2025 года

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE представляет обновлённый ассортимент подержанных автомобилей на октябрь 2025 года. В этом месяце на корпоративных стоянках доступны разнообразные предложения для бизнеса, включая возможность прямой покупки и лизинга транспортных средств, готовых к эксплуатации.

Условия покупки и лизинга от CARCADE:

  • Прямые покупки по сниженным ценам, что позволяет значительно сэкономить при приобретении техники;
  • Лизинг на выгодных условиях, с дополнительными скидками при оформлении нескольких единиц техники;
  • Консультации от специалистов компании: эксперты помогут выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса и организуют осмотр автомобилей по предварительной записи.

Каждое транспортное средство проходит тщательную предпродажную подготовку, включая техническую диагностику и проверку юридической чистоты, что гарантирует высокое качество и надёжность каждой сделки.

Новинки октября 2025 года:

Дополнительную информацию можно получить у консультантов CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 250 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 165 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5ya8xKB

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2