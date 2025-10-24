CARCADE представляет новые поступления подержанных автомобилей в октябре 2025 года

Компания CARCADE представляет обновлённый ассортимент подержанных автомобилей на октябрь 2025 года. В этом месяце на корпоративных стоянках доступны разнообразные предложения для бизнеса, включая возможность прямой покупки и лизинга транспортных средств, готовых к эксплуатации.

Условия покупки и лизинга от CARCADE:

Прямые покупки по сниженным ценам, что позволяет значительно сэкономить при приобретении техники;

Лизинг на выгодных условиях, с дополнительными скидками при оформлении нескольких единиц техники;

Консультации от специалистов компании: эксперты помогут выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса и организуют осмотр автомобилей по предварительной записи.

Каждое транспортное средство проходит тщательную предпродажную подготовку, включая техническую диагностику и проверку юридической чистоты, что гарантирует высокое качество и надёжность каждой сделки.

Дополнительную информацию можно получить у консультантов CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 250 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 165 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.