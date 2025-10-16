16+
Финансы Экономика и бизнес

Т2 и "АльфаСтрахование" запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, и "АльфаСтрахование" запустили инновационную программу "Антириск": она помогает защитить владельцев банковских карт от самых распространенных рисков мошенничества.

Фото: Shutterstock/автор BongkarnGraphic

"Антириск" поможет в таких случаях, как снятие денег с карты третьими лицами, в том числе при потере карты или использовании ее обманом во время телефонного разговора. Программа также покрывает следующие риски: переподключение мобильного банка на сторонний номер телефона, хищение у владельца карты денег, полученных в банкомате, или списание средств с банковского счета вследствие использования персональных данных владельца (например, через вход на "Госуслуги"). Продукт можно приобрести в торговых точках Т2 с кешбэком до 1000 рублей. Страховая сумма составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

"Мошеннические схемы постоянно меняются, но основные по-прежнему связаны с банковскими продуктами и финансовыми операциями. Мы с нашим партнером "АльфаСтрахование" предлагаем клиентам защитить свои банковские счета с помощью программы страхования "Антириск", обеспечив надежную защиту от мошенников и удобное подключение продукта в салонах связи оператора".

Лукьяненко Кирилл, руководитель управления по работе с сетевыми партнерами департамента по работе с финансовыми институтами "АльфаСтрахование":

"Мы создаем страховые продукты, которые отвечают реальным потребностям клиентов. Запуск "Антириск" совместно с Т2 — логичное продолжение этого подхода. У "АльфаСтрахование" есть экспертиза в управлении рисками и выстроенные простые клиентские процессы по выплатам, у Т2 — широкая офлайн-сеть и сильная база лояльных клиентов. Для клиента наше партнерство — это удобный и своевременный способ защитить себя в условиях роста мошенничества, связанного с банковскими картами и онлайн-платежами".

